PlayStation empêche 132 pays de jouer à Marvel Tokon: Fighting Souls

Décidément, PlayStation a envie de se mettre à dos tous les joueurs de la planète. Après avoir annoncé l’arrêt de la production de disques à partir de janvier 2028, la firme japonaise a décidé de priver 132 pays de jouer à l’un des plus gros jeu du mois d’août : Marvel Tokon: Fighting Souls.

Une connexion obligatoire, la polémique Helldivers 2 n’a pas suffi

Les faits sont les suivants : Marvel Tokon: Fighting Souls est né d’un partenariat entre PlayStation et Arc System Work, il doit sortir en exclusivité console sur PS5 mais également sur PC le 6 août prochain. Cependant, alors que les précommandes étaient ouvertes, du jour au lendemain, il était devenu impossible d’accéder à la page du jeu sur Steam aux quatre coins du monde.

Sony imposera la connexion à un compte PlayStation Network pour accéder au jeu, une mention ajoutée en douce cette semaine. Il est actuellement impossible de se connecter à ce service dans 132 pays. Ainsi, ces territoires sont tout bonnement privés d’y jouer.

Si cette histoire vous est familière, c’est sûrement que vous vous intéressiez à Helldivers 2 lors de sa sortie. En effet, le jeu signé Arrowhead Game Studios avait connu le succès dès son lancement sur PS5 et PC il y a deux ans. Pourtant, quelques mois après, Sony avait imposé la connexion à un compte PSN à tout bon démocrate en puissance voulant participer à l’effort de guerre depuis son PC. Cela avait eu pour conséquence une levée de boucliers des joueurs sur les réseaux sociaux, impliquant un review bombing d’ampleur, ce qui avait poussé PlayStation à faire machine arrière.

Les prémices d’une stratégie étendue ?

Compte tenu de son historique peu reluisant, pourquoi l’entreprise a-t-elle retenté l’expérience ? Aurait-elle envisagé que forcer la connexion au PSN dès la sortie du jeu permettrait aux joueurs d’accepter plus facilement cette contrainte ? Peut-être a-t-elle pensé que la communauté du VS Fighting, plus restreinte, serait moins enclin à émettre des réserves ?

Il est possible que cette connexion obligatoire soit imposée à tous les prochains titres PlayStation Studios. La finalité consiste sûrement à renforcer la vente de PS5, mais force est de constater que cela se fait au détriment d’une trop grande partie des joueurs qui ne devrait pas pâtir du réseau limité de PlayStation.

Marvel Tokon: Fighting Souls était bien partie pour battre des records, en dépit de son statut de semi-exclusivité. Malheureusement, cette décision ne fait que renforcer la mauvaise image de PlayStation tout en privant les différents acteurs d’un grand nombre de ventes potentielles. Dès lors, le partenariat avec Arc System Work ne sera peut-être pas si lucratif et pourrait aboutir à une dégradation des relations entre le studio et l’éditeur.