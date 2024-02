Subnautica 2 sera-t-il un jeu service ?

Lors de la présentation de ses résultats financiers 2023, l’éditeur Krafton a évoqué l’avenir et a affirmé que Subnautica 2 se présenterait comme un jeu service essentiellement multijoueur. Des déclarations que le studio Unknown Worlds s’est empressé de nuancer face au tôlé provoqué par cette annonce chez les fans du premier opus.

« Un modèle de jeu service avec une rejouabilité améliorée ». La phrase, qui à n’en pas douter visait à faire miroiter de gros sous aux actionnaires de Krafton, a au contraire fait frissonner les joueurs qui attendent des nouvelles de Subnautica 2, et pour cause : le qualificatif de « jeu service » a mauvaise presse, étant souvent associé à des pratiques commerciales susceptibles de dénaturer l’expérience de certains titres, en tête desquelles les microtransactions. Si des genres entiers, tels les gatchas, reposent depuis longtemps sur ce modèle économique juteux, on peine en effet à imaginer comment il pourrait s’intégrer au jeu de survie de Unknown Worlds sans en affecter le challenge ou le caractère immersif.

Pourtant, qu’est-ce qui se cache réellement ici derrière ce terme de jeu service ? C’est ce que le studio s’est empressé de préciser pour calmer sa communauté. La réalité serait en effet bien plus banale et inoffensive qu’on ne serait tenté de le penser, puisque que cela signifierait simplement que Subnautica 2 continuera de recevoir des contenus en ligne après sa sortie. Ceux-ci, néanmoins, ne seraient a priori pas payants, ni à travers des microtransactions, ni à travers un modèle un season pass. L’équipe incite plutôt à les voir comme un modèle de « early access étendu », avec des mises à jour progressives.

Ainsi, Subnautica 2 serait bien un jeu service, mais pas au sens où on l’entend spontanément. Si cela s’avère être réellement le cas, on peut juger la déclaration de Krafton au mieux maladroite, au pire de mauvaise foi dans l’objectif d’appâter le marché. On ne peut bien sûr pas jeter la pierre à l’éditeur pour tenter de brosser ses investisseurs dans le sens du poil dans une période ou l’industrie du jeu vidéo est largement fragilisée, mais la réaction immédiate de la communauté de Subnautica et de la presse spécialisée a montré les limites de cette stratégie, prête à se retourner contre l’éditeur.

Relevons que dans les déclarations de celui-ci, un autre terme a fait tiquer les adeptes de la licence, celui de multijoueur. Si permettre de se lancer à l’aventure avec ses amis est une qualité appréciée par beaucoup de joueurs (et par le marché à l’heure où les streamers peuvent avoir un impact crucial sur le succès d’un titre), nombreux sont ceux qui craignait que cela ne se fasse au détriment de la sensation d’isolement et de tension attendue de Subnautica 2. Là aussi, Unknown Worlds s’est voulu rassurant en précisant que cette dimension serait entièrement optionnelle, et que l’expérience pourrait parfaitement se vivre seul.

En définitive, il semblerait que ces premières informations concernant Subnautica 2 aient simplement été des paroles prononcées un peu vite et qui recèlent plus de peur que de mal. Il faudra néanmoins attendre d’en savoir un peu plus sur le jeu avant de pouvoir véritablement se rasséréner.