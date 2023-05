Le mode créatif, nouvel eldorado du jeu service ?

Après Fortnite en mars dernier, l’éditeur de Fall Guys a annoncé la mise en ligne le 10 mai prochain d’un mode créatif grâce auquel les joueurs pourront créer leurs propres parcours, pour ensuite inviter des amis durant des parties privées mais aussi les partager avec la communauté de Fall Guys pour que d’autres puissent les essayer. De plus, certains niveaux plébiscités pourront être mis en avant par Epic Games qui pourront les intégrer dans le jeu.

Si les modes créatifs ne datent pas d’hier, la notion de monétisation des créations des joueurs est quant à elle plus récente. En mars dernier Fortnite lançait son nouveau mode créatif, donnant ainsi aux joueurs plus de possibilités pour créer des mondes uniques. Un outil novateur dont le public s’est surtout emparés pour créer des maps horrifiques inspirées de diverses creepypastas (notamment les fameuses backrooms), un contrepoint à l’ambiance légère et enfantine du jeu original.

Mais il ne s’agit pas de la seule nouveauté, là où dans Fall Guys il est proposé d’intégrer certaines créations au jeu officiel, le développeur de Fortnite propose de rémunérer les joueurs pour leurs créations. Ainsi, plus vos créations seront populaires, plus vous aurez de chance de recevoir un pourcentage des recettes nettes de Fortnite.

Ici Fortnite et à travers lui, Epic Games, cherche à marcher sur les plates-bandes de Roblox, autre jeu free-to-play qui propose à ses utilisateurs de créer des jeux et des univers uniques. Tout comme Fortnite, Roblox vise un public très jeune et rémunère aussi les créations les plus populaires via une monnaie virtuelle (les Robux).

Cet argument rémunérateur est au cœur de la logique de Roblox, où des millions de jeunes joueurs (plus de la moitié des joueurs de Roblox ont 13 ans ou moins) passent des heures à créer des jeux dans l’espoir de faire partie des quelques élus rémunérés pour leurs efforts. Les rares success story issues de ce modèle deviennent la carotte parfaite pour des jeunes en quête de gloire et d’argent. Ce système, qui fonctionne grâce au travail et à l’exploitation des enfants pose de nombreuses questions éthiques. Des joueurs mineurs se retrouvent à gérer des sommes parfois faramineuses sans aucun encadrement légal ou support de la part de l’entreprise.

Bien sûr les mods font partie intégrante de la culture vidéoludique, mais tant que ceux-ci n’étaient pas intégrés officiellement au jeu originel, la question de leur marchandisation était hors de propos.

Si les modes créatifs permettent d’apporter un intérêt nouveau à certains jeux ainsi que d’appréhender les bases de la création vidéoludique, Roblox restant par exemple un outil à la prise en main redoutablement efficace pour créer les bases d’un jeu, dans le cadre d’un jeu service massivement utilisé par un public jeune leur utilisation peut être problématique. Car désormais plutôt que de rémunérer des employés pour créer du contenu, ce sont les utilisateurs qui le font à leur place et gratuitement.

Alors mode créatif, eldorado ou prison dorée ?