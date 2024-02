Humble Bundle ou quand jeu vidéo rime avec solidarité

Connaissez-vous Humble Bundle ? Si oui, alors peut-être faîtes-vous partie des généreux acheteurs qui ont permis à l’entreprise de récolter plus de quatorze millions de dollars pour des oeuvres de charités en 2023. Si non, une petite explication du concept s’impose.

Humble Bundle est une entreprise en ligne spécialisée dans la vente de jeux vidéo, de livres électroniques et de logiciels informatiques. En plein développement depuis sa création en 2010, le site proposait principalement de vendre des produits sous forme de packs (ou bundles) souvent à prix très avantageux, voire à prix libre. Une boutique de jeux à l’unité s’est même ajoutée récemment, proposant des produits plus récents sous forme de clés Steam.

De très belles offres sont proposées, nous ne pouvons que vous conseiller d’y jeter un petit oeil régulièrement. Mais jusque-là, rien de bien exceptionnel nous direz-vous, car d’autres sites proposent les même types de services, comme Fanatical ou Itch.io, devenus d’autres références du genre et proposant eux-aussi des offres limitées dans le temps à ne pas manquer.

Mais là où Humble Bundle se démarque de ses semblables, c’est qu’il reverse une partie des recettes à des organismes caritatifs. Dans les domaines de la santé et du bien-être, de l’équité et de l’inclusion, de l’éducation et du climat, le groupe s’associe à de nombreuses oeuvres pour tenter de rendre le monde meilleur. Chaque achat effectué, c’est un petit geste pour une grande cause. Imaginez-donc. En quatorze ans, ce sont plus de 230 millions de dollars collectés pour diverses nobles causes.

Et dans ce monde de brutes, la bonne nouvelle, c’est que la communauté Humble Bundle continue de se développer année après année. De plus en plus d’éditeurs se sont associés au projet et pas des moindres (2K, Focus, Capcom, Bandai Namco…) permettant ainsi de proposer toujours plus de produits, et au site de battre des records de vente chaque année.

Car contrairement à ceux que voudrait faire croire certains, le jeu vidéo ne rime pas qu’avec violence ou abrutissement. Aujourd’hui, le secteur en pleine mutation est un pourvoyeur énorme de dons en tous genres pour des associations en grand besoin, notamment par la création d’événements caritatifs de grande ampleur. Maintenant connus sous le nom de Charity Gaming, ces moments de partage sont de plus en plus nombreux, et surtout de plus en plus suivis grâce à l’avénement du streaming.

Difficile de ne pas penser à Z Event ou encore au marathon vidéoludique Speedons. Avec ces événements, la France est au coeur du Charity Gaming, mais d’autres pays commencent à lui emboîter le pas, faisant du jeu vidéo un acteur majeur de la lutte pour les grandes causes de notre planète. N’oublions pas non plus de citer les récentes participations de Nintendo, Pokémon Company et Capcom à l’effort humanitaire à la suite du récent séisme au Japon.

Oui, malgré la forte crise qui secoue le marché en ce moment, le jeu vidéo se montre toujours plus généreux et solidaire. Surtout, il semble plus que jamais capable de se mobiliser et de mobiliser ses utilisateurs dans des initiatives au sein desquelles l’humain redevient le centre de la discussion. Et ça fait du bien.