Le jeu vidéo japonais au secours des victimes du séisme

Le 1er janvier dernier, pendant qu’une partie du monde faisait encore la fête pour célébrer la nouvelle année, le Japon était touché par un terrible séisme dans la péninsule de Noto. Alors que le bilan s’élève aujourd’hui à plus de deux-cent-trente morts, des centaines de blessés et des dégâts matériels très importants, l’heure est à l’humanitaire, pour sauver ce qui peut encore l’être. Et dans ce contexte difficile, le peuple japonais peut compter sur l’aide des grandes entreprises nationales et notamment celle des grands noms du jeu vidéo japonais.

On a ainsi appris cette semaine que la Pokémon Company, Nintendo ou encore Square Enix ont tous fait d’importants dons pour aider les personnes sinistrées. D’une hauteur de cinquante millions de yens (environ 340 000 euros) pour chaque entreprise, ces dons faits à la Croix-Rouge japonaise s’accompagnent de différentes actions humanitaires mises en place par les entreprises. Nintendo proposera notamment des réparations gratuites pour le matériel de la firme touché par le tremblement de terre. La Pokémon Company promet quant à elle des actions de la Fondation Pokémon with You pour « aider les enfants victimes à retrouver le sourire », sans pour le moment détailler ces actions.

Même si le Japon est régulièrement touché par des catastrophes naturelles de plus ou moins grande ampleur de part son positionnement géographique, il faut savoir que les ONG ont souvent moins d’antennes sur place, et peu d’équipes pour intervenir. Le pays fait partie des plus riches au monde et est considéré comme capable de s’en sortir « seul » grâce à ses infrastructures de qualité. Tout le contraire des pays sous développés, zones de guerre ou de famine, en grand besoin d’aide humaine en continu.

Au pays du soleil levant, Pokémon et Nintendo sont bien plus que de simples entreprises. Ils font partie intégrante de la vie de millions de personnes et sont presque une religion pour certains. Il n’est donc pas étonnant de les voir venir à la rescousse des plus en difficulté. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois dans l’histoire que le monde du jeu vidéo japonais fait preuve de générosité lorsque le besoin s’en fait ressentir.

En 2011, Nintendo avait fait un don record de près de 2,6 millions d’euros, après le gigantesque tsunami qui avait touché la côté Pacifique, faisant près de quinze-mille victimes. Sony l’avait imité, et Bandai Namco avait ajouté sa pierre à l’édifice. On dit souvent que le Japon est le pays du jeu vidéo et des nouvelles technologies. C’est encore plus vrai dans ces moments là.

De manière générale, l’industrie vidéoludique fait plutôt partie des bons élèves lorsqu’il est question de générosité. Citons également les donc de la Pokémon Company et de Bandai Namco en soutien aux victimes du conflit actuel en Ukraine ou encore de Microsoft au Japon en 2011. Eh non, jeu vidéo ne rime pas pas forcément avec violence, bien au contraire.