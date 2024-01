Ouverture de Parcoursup – Pourquoi pas une école de jeu vidéo ?

Si le nerd des années 80 et 90 était ostracisé (on se souvient par exemple de cette vidéo), aujourd’hui, le geek, c’est chic. Le jeu vidéo inspire le cinéma, la littérature, la musique et la mode, il est entré au musée… C’est aussi, de loin, la première industrie culturelle au monde (devant le cinéma), y faire carrière est donc un rêve accessible – même si, l’actualité le montre presque au quotidien, tout est loin d’être rose dans cette économie. À l’heure de Parcoursup (le service a ouvert ce 17 janvier), certains sont probablement tentés par des études de jeu vidéo… Bonne idée ? New Game Plus joue au conseiller d’orientation…

Première mauvaise nouvelle pour les futurs bacheliers, un peu comme pour les écoles de commerce, les formations post-bac, c’est-à-dire celles accessibles immédiatement en sortant du lycée, ne sont pas celles à privilégier. Un passage par l’université pour un parcours plus généraliste (en informatique, mais aussi, pourquoi pas et selon les métiers envisagés, en littérature, en communication ou en art, …) avant d’intégrer une grande école peut être une excellente idée.

L’autre gros point de vigilance, c’est le diplôme préparé (ceci vaut d’ailleurs pour l’ensemble des projets que l’on soumettra à Parcoursup !). L’immense majorité des établissements dispensant des formations spécialisées en jeu vidéo sont des structures privées, qui distribuent des certifications (à ne pas confondre avec les diplômes) qui ne se valent pas toutes !

Vous souhaitez obtenir un « vrai » diplôme ? Visez le BTS, le DUT, la Licence ou le Master. C’est tout. Toute autre appellation (MBA, MastÈRE, et non pas Master…) fera référence à un titre qui ne sera pas reconnu comme un diplôme par l’État. Parfois il s’agit d’un titre reconnu par un consensus d’écoles privées, c’est-à-dire qu’un ensemble d’établissements se sont mis d’accord pour distribuer et reconnaître entre-eux des titres qu’ils ont conçus – ce qui donne toutefois un certain crédit à la certification – mais parfois, il s’agit de certificat inventé par les structures, sans aucune valeur de diplôme.

À consulter avant de passer sur Parcoursup, le site l’Étudiant.fr propose un dossier sur les formations aux métiers du jeu vidéo. 62 établissements sont passés au banc d’essai, et on note qu’en ne conservant que ceux qui préparent à des diplômes nationaux reconnus par l’État, il n’en reste que 11, soit moins de 20 %. Ou pour l’écrire autrement, plus de 80% des établissements proposent des formations qui n’aboutissent pas à un diplôme reconnu par l’État !

Bien entendu, le diplôme ne fait pas tout et ne sera pas l’unique indicateur de la qualité d’une formation (d’ailleurs, le 3ème au classement L’Étudiant propose ces fameux Mastères qui ne sont pas des Masters). Et dans les métiers artistiques, comme dans le développement informatique, un savoir-faire solide et un bon book valent au moins autant, si ce n’est plus, qu’un bon diplôme. Mais alors, on ne saurait que trop vous conseiller de vous engager dans un parcours d’ingénieur informatique plus classique tout en travaillant de votre côté sur des projets gaming. De nombreux outils gratuits, de Godot (Open source) à l’Unreal Engine (gratuit jusqu’à un certain bénéfice engrangé), permettent de développer des projets personnels à différentes échelles…

Un tel parcours vous offrira une certaine polyvalence, et surtout, une roue de secours, parce qu’il faut rappeler que plus de la moitié des étudiants sortant d’une formation dans le jeu vidéo ne trouve pas de poste dans l’industrie…