Pokémon – La série évolue sous une forme encore inédite

Il y aura toujours de la place pour Pokémon. Ce qui n’est pas étonnant au vu de sa popularité ô grand jamais vacillante. Néanmoins, on ne vous cache pas notre surprise quant à l’information qui va suivre. Il s’agit de sa prochaine production en Live-action, et faut dire qu’il n’y en a pas des masses. Mise à part Detective Pikachu de 2019, qui est lui-même une adaptation du jeu 3DS sorti en 2018, on ne voit rien d’autre. Cependant, ici, le cas est particulier : ce ne sont pas les créatures qui seront mises en avant dans une aventure palpitante, ni même un dresseur Pokémon. Non, il s’agira plutôt d’une série relatant la relation qu’entretient un individu avec la licence vidéoludique.

Précisément, la réalisation destinée à la télévision japonaise (que VGC a pris soin de traduire pour nous sous le nom de « Fill your Pocket with Adventure ») se centrera sur la vie d’une dénommée Madoka Agaki. Interprétée par Nanase Nishino, une ancienne membre du groupe Nogizaki46 et actrice prometteuse (comme tend à le prouver sa récompense aux « oscars japonais » de 2022), l’héroïne est une jeune diplômée d’une petite ville portuaire qui décide de plaquer son boulot et sa bourgade pour rejoindre une compagnie de publicités au cœur même de Tokyo.

Des rêves plein la tête, elle en a. Seulement la réalité, elle, est plus dure. Le réconfort, elle le trouvera dans un objet envoyé par sa mère : une gameboy accompagnée de la cartouche de Pokémon Rouge, jeu avec lequel elle passa de longues heures plus jeune.

La série TV prend ainsi l’allure d’une ode, d’une déclaration élogieuse vis-à-vis de la saga Pokémon, qui se pare ainsi de l’allure d’une madeleine de Proust. Et, en vérité, l’idée, ou plutôt l’idée que l’on s’en fait, est plutôt intéressante. Cela permettra d’introduire en quelque sorte une thématique liée aux souvenirs ou tout simplement d’illustrer une question du style : comment notre présent peut-être déterminé par notre passé, notre culture ou encore les rencontres que l’on fait, car c’est bien d’une rencontre dont il s’agit, non ?

Honnêtement, on a de gros doutes sur la réalisation. Pour une raison tout particulièrement : on craint en effet que la saga vidéoludique soit un peu trop envahissante justement. « Bizarre comme crainte », diriez vous ? Ne serait-il pas logique qu’une production qui semble centrée sur Pokémon lui donne la pleine visibilité ? Certes. Seulement, il est bien là le problème. Il y a cette possibilité que l’on assiste, après tout, à une sorte de grosse publicité, rien de plus, nous rebattant sans cesse que Pokémon est quelque chose d’extraordinaire qui puisse apporter du réconfort dans la vie de tout un chacun.

En plus, d’afficher, sans aucune pertinence, quelques éléments renvoyant systématiquement au jeu, comme évoquer un personnage par exemple, etc. En fait, il est bien possible que cette série fasse naître la même impression que nous avait laissée Sony avec le film Gran Turismo.

Quoi qu’il en soit, il sera bien difficile pour nous (public occidental) de se faire une petite idée là-dessus lorsqu’elle paraître le 19 octobre sur TV Tokyo. Aucune diffusion à l’étranger ne semble prévue. À moins qu’un géant de la VOD se mette dans l’idée de le faire. Et ce n’est pas Netflix qui dira le contraire. La plateforme, familière de ce type de produit (les dramas), ne sautera sans doute pas sur cette occasion, d’autant qu’il s’agit du géant Pokémon.