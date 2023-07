Pokémon – Premiers retours compliqués pour les forums

Lorsqu’il s’agit de développer l’impressionnante communauté de fans de Pokémon à travers le monde, la Pokemon Company n’est jamais avare en idées. De l’utile, de l’inventif, du futile, du déjà-vu, on ne compte plus les projets, avec parfois une tendance à l’overdose. C’est donc avec interêt que les dresseurs de créatures se sont lancés à l’assaut de la dernière création de la Company : le forum officiel Pokémon. Cela peut paraître surprenant, mais jusqu’à présent, seul le jeu de cartes disposait de son forum personnel officiel.

Depuis le 3 juillet, il est donc possible de converser avec des dresseurs du monde entier sur un forum général, qui regroupe les amateurs de jeux vidéo, d’animés et donc des cartes à jouer. Malheureusement, après un départ en fanfare et de nombreuses connexions, les utilisateurs ont très vite déchanté devant certains contenus du forum. Dès les premières heures de vie de la plate-forme, des dizaines de trolls et de messages au contenu inapproprié ont pullulé. Même s’il est nécessaire d’avoir un compte Pokemon.com pour poster, mesure censée limiter le nombre d’utilisateurs, les modérateurs ont rapidement été dépassés par les événements.

Qu’il s’agisse de publicité, de contenu à caractère sexuel, ou de messages sans lien aucun avec les Pokémons, certains posts ont choqué. Et ce d’autant plus que le forum est ouvert à tous, à l’image de ce qu’essaie de créer la Pokémon Company depuis les premiers jeux. Malgré les efforts de la modération, certains messages sont restés assez longtemps en ligne pour lancer de véritables discussions et recueillir des centaines de vues. Impardonnable pour une entreprise de cette ampleur, dont une grande partie de la fan base est composée d’enfants et de pré-adolescents.

Chose rare dans la parfaitement huilée entreprise Pokémon, il semblerait bien qu’il y ait eu un couac quelque part. Sans recrutement rapide de modérateurs, le forum pourrait ne pas faire de vieux os. La modération des contenus est devenu un fer de lance de la protection des mineurs en ligne, et d’autres grandes entreprises ont été épinglées récemment pour des manquements à leurs obligations dans ce domaine. Connaissant la maison Pokémon, nul doute que le forum retrouvera vite le droit chemin vers des conversations constructives et civilisées.

Malgré tout, il semblerait bien que la marque se trouve en ce moment à la croisée des chemins. Entre les fans de la première heure, enfants à l’époque de Pokémon Rouge et Bleu, mais maintenant adultes, et les jeunes fans qui viennent de découvrir la saga avec Pokémon Ecarlate et Violet, Epée ou Bouclier, il y a tout un monde. Les générations de fans d’âges très différents peuvent-ils cohabiter sur un même forum ? Cela semble difficile d’un point de vue éthique, de librement laisser des enfants et des adultes discuter aussi facilement. Il semblerait bien que le prochain chantier de la Pokémon Company sera sans doute de gérer les comportements de la plus bizarre des créatures, l’Homme.