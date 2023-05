Pokémon – Fausse alerte pour le Pokémon Home

Semaine difficile pour Pokémon : alors qu’il y a quelques jours, on nous annonçait le déploiement d’une compatibilité pour Pokémon Écarlate et Violet sur le Pokémon Home pour le 24 mai, voici que The Pokémon Company est obligé de faire marche arrière. Attendu depuis le lancement des jeux, le Pokémon Home, qui permet de connecter Pokémon Go aux titres Switch, jusqu’à Épée et Bouclier pour l’instant, semble n’être qu’une arrière pensée pour le studio. Jusqu’à cette semaine, il n’y avait pas eu réellement d’annonces depuis la fin d’année 2022, lorsqu’il avait été promis une sortie d’ici la fin du Printemps 2023.

Si, effectivement, pour les joueurs les moins investis, le Pokémon Home est une note de bas de page, son implémentation reste un enjeu majeur pour ceux plus assidus. Certains joueurs tiennent à retrouver le monstre de poche qu’ils transfèrent depuis les jeux GBA, il y a plus de vingt ans, les férus de stratégie, quant à eux, sont plus sur le qui-vive face aux évolution que l’arrivée de certains combos pourrait avoir sur les combats en ligne.

Chaque version Pokémon offre un éventail de capacités précis à chaque monstre. Chaque titre voit des capacités être ajoutées ou retirées : c’est ce qui fait qu’un Pokémon qui est terriblement fort en cinquième génération (Pokémon Noir/Pokémon Blanc) peut l’être beaucoup moins si l’on regarde ce qu’il peut faire en neuvième génération (Pokémon Écarlate/Pokémon Violet). Le transfert de Pokémon permet alors de doter son équipe de capacités qui sont impossibles à obtenir d’ordinaire.

De plus, à cela s’ajoute une potentielle expansion du Pokédex : beaucoup de joueurs spéculent qu’avec les DLC, nous allons voir de nouvelles vagues de créatures être introduites dans le jeu, comme cela avait été le cas pour Pokémon Épée et Bouclier. Un accès au Pokémon Home deviendra alors crucial pour beaucoup des stratèges, avec certains Pokémons particulièrement dans le viseur des joueurs.

La première annonce avait alors fait grand bruit parmi les joueurs : la mise à jour, en plus de permettre au Pokémon Home d’être utilisé avec Pokémon Écarlate et Violet, permettra également aux joueurs de changer les capacités connues par leurs Pokémons, dans la limite des capacités disponibles dans le jeu d’arrivée. Si certains saluent cette nouveauté, d’autres sont plus mitigés : cela rend caduque ce que nous vous expliquions plus tôt.

En effet, cela signifie que les capacités transférées de jeu en jeu risquent de ne plus être disponible. « Risquent », car la manière dont est annoncée l’outil est suffisamment vague pour porter à confusion :

« En transférant un Pokémon du Pokémon Home à un jeu lié, il sera possible de changer ses capacités à partir d’une liste de capacité qu’il aura pu apprendre jusque là. Ces capacités sont limitées aux capacités pouvant être apprises dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, Pokémon Légendes : Arceus, et Pokémon Écarlate et Violet »

Si pour beaucoup, cela signifie qu’il est nécessaire que la capacité soit une capacité disponible dans le jeu et disponible pour le Pokémon en question, il est tout à fait possible de comprendre que cette phrase signifie simplement que les capacités disponibles seront celles codées dans le jeu.

Malheureusement, dans le premier cas, cela toucherait plus que la base de joueurs investis dans la stratégie : quid des Pokémons spéciaux, avec des capacités spécialement attribuées suite à un événement ? Il est possible de penser ne serait-ce qu’au Pikachu volant d’Écarlate et Violet, mais c’est encore plus dommageable lorsqu’il s’agit de Pokémons venant de versions plus anciennes. Nous pensons, par exemple, au Lugia accessible à travers Pokémon XD: Le souffle des Ténèbres, qui disposait de capacités très spéciales pour inciter les joueurs à le transférer sur les versions GBA.

Bien qu’elle soit sujette à controverse, cette fonctionnalité est essentielle : contrairement aux anciens moyens de transferts, l’un des plus importants changement avec cette mise à jour du Pokémon Home, c’est qu’il sera non seulement possible de transférer vers les versions plus récentes, mais également vers les versions précédentes. Une évolution que nous nous devons de saluer : cela ajoutera un confort évident aux parties des joueurs.

Le Pokémon Home a toujours eu une histoire controversée : entre outil bien pratique pour gérer ses créatures, et prison de luxe pour les Pokémons n’ayant pas encore fait leur retour sur un titre Switch, l’application ne peut pas faire l’unanimité. Les équipes de Game Freak doivent alors faire face à des réactions toujours plus virulentes, alors qu’elles se trouvent elles-mêmes coincées dans un processus de développement valorisant le profit sur la qualité.

En réalité, il est même fort probable que cette situation avec le Pokémon Home soit plus un catalyseur qu’une raison concrète : Écarlate et Violet ont rendu très claire la situation compliquée de la licence. Victime de sa situation, entre doudou nostalgique d’hier et licence extrêmement puissante aujourd’hui, un public bien trop large pour pouvoir s’accorder sur ses attentes, et un studio trop fragile pour s’accorder aux demandes d’un calendrier toujours plus serré, difficile pour les jeux de se démarquer en bien.

Pourtant, il est crucial que l’implémentation du Pokémon Home se fasse dans les meilleures conditions possibles : si les joueurs sont déjà en train de se plaindre que leur Lugia d’il y a vingt ans risque de perdre une capacité, que dire d’un bug qui efface complètement les données de la créature dans le cas d’un déploiement hâtif ? Il est alors logique que les équipes de Game Freak prennent le temps nécessaire pour proposer un lancement le plus propre possible. Nous ne pouvons que noter l’hypocrisie d’une partie du public, qui d’un côté fustige la qualité d’un titre bâclé tout en refusant d’entendre qu’il faille du temps pour proposer du contenu de qualité.

Malheureusement, il semble que pour certains d’entre eux, Pokémon ait atteint un point de non-retour avec Écarlate et Violet. La confiance perdue prendra du temps à être retrouvée, et ce n’est pas avec les soucis récurrents des terra-raids que le titre remontera dans les bonnes grâces d’un public fatigué. Il faut alors espérer que la raison pour laquelle la sortie du Pokémon Home prend son temps est réellement le désir de proposer un service le mieux pensé possible. Cela permettrait alors de montrer qu’effectivement, il est possible pour la licence Pokémon de sortir quelque chose de fini, réussi, et utile.

Pour ce qui est du faux départ de l’annonce en elle-même, il faut noter que l’erreur vient des sites de communication occidentaux. Les sites japonais officiels, quant à eux, se sont contentés d’un « dans quelques jours », qui n’engageait en rien une date précise. Quelque chose qui n’a pas été remarqué par un public ne parlant pas la langue, qui s’est bien entendu empressé de jeter la pierre sur The Pokémon Company et Game Freak. Si la communication de The Pokémon Company et Game Freak peut être critiquée à bien des égards, il ne sert à rien de faire mauvaise presse, quand il s’agit d’une erreur regrettable d’un CM un peu trop zélé…