Pokémon Trading Card Live – le jeu TCG en ligne fait peau neuve

Pokémon est une licence tentaculaire. Pourtant, il y a une chose que les équipes de The Pokémon Company n’ont jamais réellement réussi : c’est de se créer une place au milieu des jeux de cartes à jouer et collectionner (aussi appelé TCG) en ligne. Malgré l’un des TCG physiques les plus populaires du marché, sa variante PC n’a jamais réellement réussi à garder l’intérêt du public, la faute, notamment, à une plateforme vieillissante. Cependant, les développeurs de The Pokémon Company travaillent à faire évoluer le TCG Pokémon en ligne : ce 6 juin sortira Pokémon Trading Card Live, après une bêta ouverte d’un an, démarrée en Avril 2022.

De plus, afin d’être le plus dans l’actualité possible, les joueurs de Pokémon Trading Card Game Live découvriront, en avance, la nouvelle extension Pokémon Ecarlate et Violet Evolutions à Paldéa dès le lancement du jeu. C’est un des avantages de ce renouvellement : si, pour les habitués du TCG en ligne Pokémon, ce changement de plateforme n’est pas forcément bien accepté, cette table rase est bienvenue pour les nouveaux joueurs.

« Ce nouveau format permet aux joueurs, vétérans comme débutants, un moyen amusant et accessible de profiter du jeu TCG Pokémon, à travers des styles de jeu variés, des quêtes journalières, des avatars qu’il sera possible de customiser, des accessoires, et les activités habituelles, tels que les combats entre amis ou la création de decks. »

De fait, si certains habitués se sentent bousculés par cette nouvelle version, The Pokémon Company garantit, lors du transfert des comptes d’une plateforme à l’autre, la sauvegarde d’une bonne partie du contenu accumulé au cours des années par les joueurs : notamment les cartes, à partir des éditions de l’époque Noir & Blanc, limitées à quatre exemplaires par carte transférée, ainsi que les decks sont concernés par cette migration. A cela s’ajoute tous les produits qui n’ont pas été consommés : bien qu’ils ne soient pas transférables, des cristaux (la monnaie interne au jeu) seront distribués aux comptes perdant des produits au cours de la migration.

Pour ce qui est des débutants, Pokémon Trading Card Live profite de la nouveauté. En effet, l’un des défauts majeurs de son prédécesseur était l’âge des cartes données lors du tutoriel (pour rappel, au lancement de Pokémon Trading Card Game Online, les jeux les plus récents étaient Noir 2 et Blanc 2). En 2023, les cartes de cette époque ne sont plus appropriées pour prendre le jeu en main, et pire encore, sont clairement un obstacle pour un joueur du jeu de cartes physique qui souhaiterait tester la version en ligne.

Pour autant, si on peut espérer un TCG en ligne de qualité et bien à jour, cela ne signifie pas pour autant que cela sera suffisant : il semblerait que les TCG physiques aient du mal à s’implanter de manière durable dans le paysage en ligne. En effet, c’est justement l’existence concrète du jeu qui serait, peut-être, un obstacle. Pokémon, encore plus qu’un Yu-Gi-Oh par exemple, place un réel accent sur la collection des cartes. Ce sont des objets très prisés, pouvant souvent atteindre des sommes élevées à la revente. Un boom bien compris par The Pokémon Company, qui s’est offert l’entreprise Millenium Print Group, qui imprimait déjà leurs cartes.

C’est un choix judicieux de la part de The Pokémon Company, qui a permis d’endiguer progressivement la pénurie de cartes due, notamment, aux influenceurs qui cherchaient à surfer sur la nostalgie. Cet intérêt pour la carte en tant qu’objet est un frein au développement d’un système de TCG en ligne pour Pokémon, à cause de l’absence d’objet à collectionner.

A cela s’ajoute que Pokémon Trading Card Live arrive dans un environnement saturé, ne serait-ce que pour les jeux de cartes hybrides, ayant une forme papier et une forme numérique : le nouveau jeu de The Pokémon Company se retrouvera face aux deux jeux Yu-Gi-Oh, Master Duel et Duel Link, ainsi que Magic The Gathering Online, pour citer les plus connus. S’il n’est déjà pas certain que The Pokémon Company réussisse à faire passer l’intégralité des joueurs actifs de Pokémon Trading Card Game Online à Pokémon Trading Card Live, à voir si le titre réussira (ou non) à attirer suffisamment de nouveaux joueurs pour être mis à jour régulièrement et efficacement.

Bien que le contexte de sortie de cette nouvelle mouture ne soit pas optimale, notamment avec la fin de la pénurie de cartes qui enlève une valeur au jeu (qui lui n’a pas connu de pénurie, vive le numérique), c’est une action bienvenue de la part de The Pokémon Company. En effet, les cartes Pokémon sont un élément important de la licence, et la sortie du TCG en ligne pourrait relancer un intérêt pour le jeu en tant que tel, plutôt que l’aspect collection : c’était notamment l’une des réussites de Master Duel, même si Konami avait échoué à maintenir ce momentum et fidéliser les joueurs. A voir si The Pokémon Company sera plus efficaces sur ce point.