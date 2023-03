Pokémon Écarlate et Violet – Nouvelle mise à jour, nouveaux bugs

Il semblerait que Game Freak soit encore dans la poké-panade quant au développement de Pokémon Écarlate et Violet. Alors qu’une mise à jour censée mettre fin à certains des problèmes du jeu lors des combats de raids vient de sortir, elle cause de nouveaux problèmes. C’est pourquoi une nouvelle mise à jour a été annoncée pour avril prochain. Seraient mis en cause spécifiquement les terra-raids des deux nouveaux Pokémon paradoxes, Serpente-Eau, le Suicune du passé, et Vert-de-Fer, le Viridium provenant de l’avenir. En effet, certains joueurs se sont retrouvés avec un œuf dans leur inventaire plutôt que leur nouvelle bête.

Pour autant, lors du communiqué, les équipes de The Pokémon Company échouent à mentionner un soucis bien plus grave : après avoir fait la dernière mise à jour, certains joueurs se sont retrouvés avec un message de sauvegarde corrompue. Les développeurs de Game Freak n’ont jamais été connus pour retoucher leurs productions. Là, il s’agira de la troisième mise à jour pour régler des soucis qui n’auraient même pas dû être présents à la sortie, mais qui sont le résultat d’un calendrier qui prend le pas sur la qualité. On peut comprendre que les joueurs commencent à perdre patience, et en même temps, ces derniers ne remettent pas pour autant en cause leurs habitudes de consommation de jeux.

Si la première évidence de ce problème, c’est le succès retentissant des derniers jeux du studio, il suffit de voir le comportement des joueurs à la moindre annonce, ou à la moindre absence d’annonce. En effet, s’il faudrait être rassuré de l’absence d’annonce, car cela pourrait être le signe que les développeurs du studio prennent leur temps pour régler les soucis, reste qu’on est toujours dans une course à la dernière information, et qu’on continue donc d’envoyer le signal à Game Freak qu’il en faut toujours plus, toujours plus vite.

Les réactions au direct du Pokémon Day auront pu faire grincer des dents de ce côté-là : il est compréhensible, lorsqu’un studio promet des informations lors d’une date commémorative, d’avoir des attentes. Pour autant, cela entre en dissonance avec ce que l’on souhaiterait du studio, un projet sur lequel les développeurs ont le temps de s’appliquer.

Alors, certes, on pourrait se dire que Pokémon, ce n’est désormais pas que Game Freak, puisque divers studios ont pu toucher à la franchise au cours des années, qu’il s’agisse de Bandai (New Pokémon Snap), Chunsoft puis Spike Chunsoft (les jeux Donjon Mystère), ou même le regretté Genius Sonority (Pokémon Colosseum, Pokémon XD, Pokémon Battle Revolution). Pour autant, il faut bien garder en tête qu’avec le déplacement de Junichi Masuda de Game Freak vers The Pokémon Company, il est difficile de savoir quels changements sont en train de s’opérer dans l’arrière boutique.

Au vu des problèmes massifs des derniers jeux en date, il paraît entièrement compréhensible que la majorité du travail des développeurs soit déployée sur les mises à jour du jeu plutôt que sur de la nouveauté. Cela dit, ce n’est pas quelque chose sur lequel il est réellement possible de communiquer. S’il est difficile pour les studios en général de communiquer sur leurs échecs ainsi que les mesures prises pour en apprendre et revenir, c’est encore moins possible pour un studio japonais aussi traditionnel et connu que Game Freak.

Alors que le DLC se profile pour la fin de cette année, il paraît évident que les développeurs de Game Freak sont tous mobilisés sur le jeu, et on ne peut qu’espérer que la mise à jour attendue pour la fin du mois d’avril puisse régler les défauts du jeu qui le rendent actuellement difficilement jouable. Pour ce qui est des soucis plus légers malheureusement, il semble peu probable que les développeurs de Game Freak puissent y remédier : aux joueurs de savoir quoi faire, et de se décider quant à la valeur du DLC à venir.