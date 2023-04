Pokémon Écarlate et Violet – un nouveau patch, des performances toujours problématiques

Les développeurs de Game Freak viennent de sortir un nouveau patch pour Pokémon Ecarlate et Violet, et il semblerait qu’ils ne réussissent toujours pas à atténuer les problèmes techniques du titre. Plutôt qu’être la grande mise à jour promise, la version 1.3.0 se concentre surtout sur des détails, échouant même à régler les problèmes de sauvegardes corrompues.

Pourtant, c’était l’une des grandes promesses du studio : pour la première fois, Game Freak avait dit que les développeurs s’occuperaient des soucis techniques liés aux performances du jeu. Pourtant, ce n’est pas dans les habitudes du studio : Pokémon Epée et Bouclier n’auront eu que sept mises à jour en trois ans, en incluant les sorties de DLC.

Nous prenons en compte les retours des joueurs sérieusement, nous travaillons à améliorer les performances du titre. – notes du patch 1.1

Il semblerait que la situation commence à faire perdre patience aux joueurs. En effet, l’annonce d’une mise à jour améliorant les performances du titre dans le patch 1.1 avait réussi à temporiser l’expression d’un mécontentement général, mais l’attente, cela fait cinq mois que le jeu est sorti, commence à se faire longue pour certains.

Ce patch, sans toucher aux performances, s’attaque à divers bugs amenés par la mise à jour précédente. La mise à jour concerne surtout les soucis rencontrés par certains joueurs face aux nouveaux monstres des téra-raids : pour rappel, il était possible, lors de la capture, de retrouver un oeuf dans son inventaire plutôt que la nouvelle bête. Cependant, ces créatures ne pouvant être attrapées qu’une seule fois, l’oeuf dans l’inventaire était définitif.

Cette situation est désormais résolue : les joueurs affectés pourront les attraper suite à la mise à jour, au cours d’un retour de l’événement téra-raid. Une nouvelle bienvenue, qui échoue à prendre en compte l’un des soucis majeurs dus au patch 1.2.0. Aucune mention n’a été faite des soucis de corruptions de sauvegarde, un problème majeur qui a touché des joueurs ayant acheté le DLC ou ayant profité des nouvelles connectivités avec Pokémon GO. Ce sont les joueurs eux-mêmes qui ont du chercher une solution pour sauver leurs données, en passant par un moyen détourné.

Le Pokémon HOME est également une autre problématique majeure dans les attentes des joueurs. En effet, nous vous en parlions déjà il y a quelque temps : Game Freak promettait aux joueurs l’implémentation du Pokémon Home pour les nouvelles versions pour début 2023 : nous sommes déjà la mi-Avril passée, et nous n’avons toujours aucune nouvelle de cette implémentation.

L’attente autour du Pokémon HOME est palpable : il s’agit de la seule application qui permette de transférer des monstres de poche d’une génération à l’autre. Si Écarlate et Violet sont des titres imparfaits, ils restent une réelle avancée dans la manière de penser un jeu Pokémon.

La situation de la licence est, au final, assez singulière : elle cristallise aujourd’hui beaucoup de fatigue, de déception, voire de colère chez les joueurs. Écarlate et Violet ont fait paraitre au grand jour nombre des soucis de la licence, qui existent depuis son passage à la 3D. Si les débats autour de la difficulté sont relatifs, reste qu’il est clair que la formule de la licence semblait s’essouffler avec Épée et Bouclier, qui manquaient cruellement d’innovation (notamment, le jeu était considéré comme étant trop linéaire : si dessous, deux exemples souvent mentionnés, la ville de Smashings, deux lignes droites, et la mine de Galar).

Il semblerait qu’Écarlate et Violet aient subi l’inverse : se voulant innovant, les développeurs n’ont pas eu le temps de finir le titre comme il aurait été nécessaire. Il s’agit d’un constat fait il y a déjà longtemps, lors de la sortie du jeu. Désormais, la question se pose de si oui ou non, ces défauts seront corrigés.

Pokémon est une licence pour laquelle les joueurs sont très conciliants : un jeu dans l’état d’Écarlate et Violet, chez un autre studio, n’aurait pas été pardonné. Pourtant, le titre reste un succès commercial, et la licence Pokémon n’a pas forcément subi de baisse d’audience générale : il suffit de voir toutes les discussions autour de la fin de la série d’animation sous la forme dont nous l’avons connu ces 25 dernières années.

Et c’est là que nous pouvons comprendre ce qui crée cette conciliation de la part des joueurs : Pokémon a deux publics principaux. Les enfants, qui fonctionnent surtout à l’affect et ne se posent pas la question, et les adultes ayant grandi avec la licence, qui voient parfois la licence sous ce prisme, et restent attachés aux jeux pour cette raison.

À cela s’ajoute que les médias créés à côté des jeux sont majoritairement d’une grande qualité : non seulement cela fait vivre la licence sur divers supports, mais cela permet d’attirer un public qui n’est pas fondamentalement joueurs, pouvant se satisfaire de peu.

Écarlate et Violet arrivent dans ce contexte avec, probablement pour la première fois, des défauts qui vont affecter ce public. Si la répétition et l’ennui qui peut atteindre certains joueurs aguerris dans les précédents titres est subjective, les problèmes visuels et techniques n’en sont pas. Un jeu qui s’arrête net en plein milieu d’une partie gênera autant un joueur qu’un non-joueur qui joue au seul titre qui l’intéresse réellement.

Ainsi, avec cette lassitude qui s’installe face aux promesses vides de Game Freak, et au mécontentement de plus en plus visible de la part des joueurs, il n’est pas certain que cette conciliation, d’accepter les imperfections en attendant du mieux, soit encore admise de la part du public pour le jeu, quand bien même la licence, dans son ensemble, anime, cartes, et merchandising, ne risque pas grand chose.