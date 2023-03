Pokémon, Les Horizons – Un nouveau départ risqué ?

Après plus de vingt-six ans en haut de l’affiche, la fin de l’aventure est proche pour Sacha et Pikachu. Déjà diffusée au Japon, la conclusion de la série animée Pokémon originelle devrait arriver prochainement dans l’Hexagone. Pour l’occasion, la Pokémon Company a mis les petits plats dans les grands: retour de personnages bien connus comme Ondine et Paul, Sacha enfin champion du monde… Tout a été fait pour que le dresseur de pokémon le plus célèbre du monde puisse quitter nos écrans en apothéose.

Mais nous aurons à peine de le temps de nous remettre des dernières émotions qu’il sera déjà temps de passer à la suite. Et cette suite aura pour nom « Pokémon, Les Horizons », une toute nouvelle série animée qui débarquera le 14 avril au pays du Soleil Levant. Pas de date de sortie française annoncée pour le moment, mais une diffusion fin 2023 serait à l’étude. Contrairement à un Ronflex, la Pokémon Company ne dort jamais.

Proposant de tous nouveaux personnages, de nouveaux lieux et une histoire originale, Pokemon, Les Horizons n’aura pas la tâche facile. Sacha, Pikachu et consorts sont dans l’imaginaire collectif depuis de nombreuses années, et leur image est immédiatement associée à la marque Pokémon. Pour la nouvelle héroïne Liko et son pokémon plante Poussacha, le risque d’échec est réel. Échec commercial, sans doute pas, tant la marque est puissante, mais échec sentimental probable. Il faudra que le duo soit fort pour convaincre. Au vu des premières images, la déception est de mise. Loin de nous l’idée de juger de la qualité d’écriture d’un personnage sur la base d’un échantillon de trente secondes, mais c’est la patte graphique qui nous déçoit. Visuellement parlant, Pokémon, Les Horizons fait du neuf avec du vieux. Seule l’histoire permettra donc à cette nouvelle saga de se démarquer. Espérons qu’elle en soit capable, mais en a-t-elle simplement l’ambition ?

Depuis quelques années, une certaine impression d’overdose commence à se faire sentir chez une partie de la fanbase. Deux phénomènes semblent pouvoir expliquer ce petit ras-le-bol général. Tout d’abord, une multiplication des projets, de qualités variables a créé le sentiment que la Pokémon Company cherche à être partout à la fois, de notre télévision à notre smartphone en passant par notre lit (coucou Pokémon Sleep). Et qui dit prolifération des contenus dit dépenses supplémentaires pour le grand public. Lors du dernier Pokémon Presents, beaucoup avaient été très déçus de la trop grande quantité de nouveaux produits proposés, au détriment de la qualité. Les petites créatures semblent être devenues un prétexte au développement de nouveaux concepts, et non une plus-value. Pokémon, Les Horizons pourrait-il être la goutte d’eau qui fait déborder le vase ?

Ensuite, la franchise est proche de souffler ses trente bougies. La fanbase est en train de changer, et la Pokémon Company le sait bien. Un joueur qui a découvert les petites bestioles avec Pokemon rouge et bleu n’est plus le coeur de cible privilégié des nouveautés. En mettant fin à l’histoire de Sacha et en débutant celle de Liko, c’est vers un public jeune, qui a découvert la licence avec Pokémon Arceus, Bouclier, Epée, Ecarlate et Violet que l’entreprise souhaite se tourner. Recommencer une nouvelle histoire, intégrer les dernières générations de pokémon issues des jeux vidéos, l’idée semble parfaite pour aller chercher cette nouvelle génération de fans. Encore faut-il que cette dernière réponde présent. En cas de réussite, on ne pourra que saluer la marque pour avoir pris le risque de mettre fin à l’histoire d’un personnage quasi-culte, et nous repartirons pour de longues années d’aventures autour de la jeune Liko. En cas d’échec, il faudra rapidement se pencher sur un plan B sous peine de voir des concurrents reprendre espoir, au moins sur le support télévisuel.

Au moment de faire les comptes, seule la réalité des chiffres aura de l’importance pour la Pokémon Company. Nous ne sommes pas véritablement inquiet pour la firme, mais Pokémon, Les Horizons nous apparait comme un vrai pari risqué, pas forcément dans le meilleur timing. En attendant l’annonce prochaine d’une date de diffusion en France, nous vous laissons découvrir en images une petite partie des futures aventures de Liko et ses compagnons dans ce trailer dévoilé il y a quelques jours.