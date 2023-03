The Pokémon Company – En route vers les NFT ?

C’est une nouvelle qui fera sans doute un peu peur aux fans. Car, si l’on en croit une offre d’emploi publiée par The Pokémon Company International et rapportée par un utilisateur Twitter (@pory_leeks), il est tout à fait approprié de penser que, de son côté, on envisage grandement de se diriger vers le domaine tant controversé des NFT. L’intitulé du poste est, à ce titre, plus que révélateur : l’entreprise cherche en effet un « directeur du développement d’entreprise » qui a de « profondes connaissances » en matière de Web3, de blockchain et tout le reste qui va avec dont le metaverse. Et, qui plus est, ce dernier devra également avoir des liens assez solides avec des acteurs et investisseurs dudit secteur.



Pokémon company posted a job opening that encompasses Blockchain, NFT’s and Web3 technologies. Oh no, please no 😨 pic.twitter.com/p0XrH0Eat3 — Pory (@pory_leeks) March 12, 2023

Les NFT, une orientation logique ?

Comment prendre l’information qui nous parvient aujourd’hui ? Avec prudence, bien entendu, mais aussi avec un peu d’inquiétude, car, bien que rien n’indique que l’on compte créé une application ou un jeu utilisant les NFT, le fait de s’intéresser à cet axe montre déjà les ambitions de The Pokémon Company. Et, avouons-le nous, ce ne serait que logique, au vu du potentiel d’exploitation que possède une licence à succès mondial telle que Pokémon. Et puis, cette direction ne ferait que suivre la conjoncture actuelle que traverse l’industrie du jeu vidéo.

De plus en plus d’entreprises sont en effet séduites par les NFT : Konami l’a par exemple illustré précédemment en célébrant l’anniversaire de sa franchise Castlevania avec un tel procédé et Square Enix, elle, a annoncé un nouveau projet centré tout autour de la technologie en question avec le mystérieux Symbiogenesis. Et celles-ci ne sont pas les seules. D’autres sociétés ont également fait part de pareilles ambitions, à l’instar d’Ubisoft. Cependant, tout ce mouvement a inévitablement entraîné une vague de mécontentement. Conséquemment, certaines firmes – telles que la dernière citée – semblent avoir revu leurs objectifs, de manière à rassurer les joueurs. Cependant, il ne faut pas s’y tromper : les NFT semblent bel et bien constituer un avenir (qu’il soit bon ou mauvais) pour notre média favori.

Mais, que penser des vagues de critiques qui surgissent çà et là, s’opposant à sa tentative d’expansion ? Eh bien, si elles sont, pour l’instant assez présentes, il n’est pas impossible qu’au fil du temps ces voix contraires s’atténuent peu à peu. Certes, pour le moment, au vu de la teneur de l’opposition, une telle idée peut paraître quelque peu incongrue. Cependant, si cet engouement partagé par les éditeurs et développeurs est voué à disparaître, alors pourquoi envisage-t-on toujours un futur pour cette idée ? C’est qu’il y aurait donc une stratégie toute trouvée…

Il suffirait, par exemple, qu’il y ait une certaine utilisation des NFT que l’on pourrait qualifier de « bienveillante » pour que le public soit conquis. Du moins serait-ce le cas au début. Mais, avant cela, C’est avec tout un travail de communication plus ou moins intense que l’on tentera peut-être de nous faire accepter que finalement « voir ce genre de chose arriver n’est probablement pas une si mauvaise affaire ». Cela pourrait en quelque sorte s’apparenter à une initiative visant à « éduquer » le public. Et, bien entendu, ce serait sur le long terme. Car, il faut d’abord que l’on s’habitue lentement à cette technologie. Et le fait d’en entendre parler d’un côté comme de l’autre est déjà une première étape.

Toutefois, il est aussi possible qu’il ne soit pas si nécessaire de faire autant d’efforts, et que les joueurs finiront, d’une manière ou d’une autre, par l’accepter, tout comme ils ont fini par le faire avec les DLC ou le Pay-to-Win…