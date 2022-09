Dan Houser, fondateur de Rockstar Game, se lance dans les NFT

Dan Houser avait annoncé quitter Rockstar Games au printemps 2020, à la surprise générale. L’homme est en effet co-fondateur des studios avec son frère Sam, et avait écrit à peu près tous les jeux GTA, ainsi que les deux Red Dead Redemption. Autant dire qu’il était un personnage clé chez Rockstar.

S’il a depuis monté Absurd Venture, rien n’est encore sorti de cette nouvelle société, et c’est ailleurs que Houser se fait remarquer aujourd’hui. Il a en effet investi plus de treize millions de dollars dans Revolving Games, un studio jusqu’ici spécialisé dans le free-to-play sur mobile et qui compte utiliser la blockchain (et donc des NFT) pour ses prochains titres. Un paquet de millions qui viennent s’ajouter aux vingt-cinq premiers déjà récoltés par le studio auprès de divers investisseurs. Au passage, Dan Houser s’offre aussi une place de conseiller dans l’équipe dirigeante de Revolving Games.

Deux projets sont dans les tuyaux du studio : un MMO avec des mécaniques de 4x sous licence Battlestar Galactica, et un jeu qui s’inspirera, selon les déclarations du studio, des grands titres de Nintendo, comme Zelda ou Animal Crossing, Skyborne Legacy. Ce dernier était, aux dernières nouvelles, sur le point de sortir, et prévu pour début octobre. Les deux titres ont l’ambition d’être « des jeux AAA sur lesquels l’industrie voudra se retourner »…

Dan Houser est le deuxième « ex-team GTA » à céder aux sirènes du web3. On a en effet compris entre les lignes qu’Everywhere, l’ambitieux projet de Leslie Benzies (producteur des GTA 3, 4 et 5) devrait lui aussi intégrer les technologies de la blockchain.

Les créateurs de GTA ont-ils trop travaillé sur des histoires de gangsters, pour plonger ainsi dans cette escroquerie géante que sont les NFT ? Ou cette technologie va-t-elle finir par s’imposer dans le milieu du jeu vidéo, à force de gros projets qui la portent ? Car si les joueurs semblent les rejeter en masse, il semble qu’il se trouve toujours de nouveaux investisseurs pour financer des projets intégrants des NFT… Et surtout, GTA VI finira-t-il par sortir un jour ?