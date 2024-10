Ryujinx – Les avocats chez Nintendo, ça travaille dur

Décidément, lorsque l’on est avocat chez Nintendo, les trous dans le planning sont rares. Après la fermeture relativement récente de Yuzu, un émulateur Switch qui avait apparemment donné l’occasion de jouer à des jeux Nintendo avant leur sortie, c’est au tour de Ryujinx de fermer ses portes.

Difficile pour n’importe quelle entreprise de ne pas être intimidée par Nintendo quand la firme japonaise vient toquer à votre porte. Judiciairement parlant, l’entreprise n’en est pas à son coup d’essai et la préservation de ses propriétés intellectuelles fait partie de ses prérogatives. Et inutile de préciser que l’entreprise pèse lourd.

En effet, sans aucune annonce pour le moment, Ryujinx semble être laissé à l’abandon. Le GitHub semble mort, un « 404 » apparaît lorsque qu’on cherche à y accéder. De plus, tous les comptes sociaux associés restent silencieux quant aux problèmes rencontrés par les utilisateurs. Seul un triste message apporte une idée de ce qu’il se passe :

Comme pour Yuzu, on ne peut qu’être désolé par cette fermeture. D’un point de vue de la préservation des jeux, c’est une catastrophe. L’émulation est souvent le meilleur moyen pour pouvoir accéder à des jeux, surtout ceux qui commencent à dater. Aujourd’hui, peu possèdent encore des consoles qui permettent de garder certains jeux en vie.

Mais ceci est le cadet des soucis de Nintendo, car il clair que le constructeur travaille d’arrache-pied pour perdre le moins possible d’argent. Pourtant, les émulateurs ne sont pas illégaux et participe au rayonnement des jeux. En effet, Nintendo aurait également aussi approché un certain Youtuber nommé RetroGameCorps pour avoir montré Zelda Wind Waker HD sur différents supports d’émulation, l’obligeant à fermer sa chaîne.

De plus, des rumeurs disaient que Ryujinx avait récemment réussi à faire tourner le dernier Zelda: Echoes of Wisdom sur PC dans de meilleures conditions que sur Switch, mauvaise presse pour le géant japonais. Avec la fermeture de Ryujinx, c’est aussi des projets prometteurs qui disparaissent : un port iOS apparemment opérationnel et une version Android également en bon chemin, dommage.

La conversion, c’est-à-dire un comportement consommateur qui amène vers un évènement d’achat, semble être l’alpha et l’oméga pour Nintendo. Mais faire rayonner sa marque en dehors de son propre écosystème peut pourtant aussi être bénéfique. Nonobstant, il est clair qu’en ce moment, le big N cultive une image plus tournée vers le judiciaire que le jeu vidéo.