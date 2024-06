The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Super Princess Zelda entre en lice

Chez Nintendo, on sait tenir secrètes les annonces importantes, et le dernier Nintendo Direct nous l’a encore prouvé. Alors que nous attendions les remasters de Wind Waker et Twilight Princess, espérés depuis des années, c’est finalement à un autre épisode de la franchise que nous avons eu affaire. Et l’annonce de ce The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom n’est pas la seule surprise à laquelle nous avons eu droit puisque dans cet opus, ce sera cette fois au tour de la princesse Zelda de briller et de sauver son preux chevalier.

Incarner Zelda dans un « The Legend of Zelda », voilà de quoi enfin offrir une bonne réponse aux non-initiés qui confondent les noms de la princesse et de son héros au bonnet vert. Pourtant, ce n’est pas la première fois que la princesse prendra le leadership dans une aventure portant son nom. Beaucoup ont en effet oublié, à raison, la trilogie de la honte sortie sur le CD-i de Phillips dans les années 90, et donc notamment l’épisode The Wand of Gamelon durant lequel Zelda partait également au secours de Link.

Enfin, laissons aux oubliettes ces infâmes opus pour nous intéresser davantage à ce qui nous attend dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. On y découvre une intrigue qui semble prendre place à l’issue du combat final de A Link to the Past et dans son même univers. Aura-t-on droit à une histoire parallèle, un rêve de la princesse durant sa captivité, ou rien à voir ? Toujours est-il que cet épisode troquera son côté action pour s’orienter vers la réflexion. Une certaine forme de logique quand on se souvient que la princesse est détentrice de la Triforce de la Sagesse.

Ainsi, dans un monde à la direction artistique issue de l’épisode Link’s Awakening ressorti sur Switch en 2019, nous serons bien plus amenés à résoudre des énigmes qu’à occire des Bokoblins et autres créatures agressives (quoi qu’il soit possible de combattre, dans une certaine mesure). Pour ce faire, Zelda disposera d’un sceptre lui permettant de dupliquer des éléments qu’elle aura préalablement enregistrés, une mécanique faisant directement référence à Tears of the Kingdom.

Il sera donc possible, par exemple, d’enregistrer un lit ou une caisse dans la base de données du bâton afin, quand le besoin s’en fera sentir, d’en invoquer des échos pour résoudre une énigme ou traverser un précipice. Et puisque l’on parle d’invocations, nous pourrons aussi faire apparaître des créatures collectées durant notre périple et que l’on enverra combattre tels des Pokémon hyruliens contre les quelques dangers concrets se présentant sur notre route.

Dans la continuité des deux derniers gros épisodes de la licence, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom a l’air de s’inscrire dans une volonté de laisser un maximum de liberté aux joueurs, avec la création de plateformes plus ou moins comme on l’entend une fois récoltées, et donc, on peut l’imaginer, la possibilité d’explorer la carte du monde de diverses manières.

Côté histoire, tout laisse à penser qu’il nous faudra, dans le but de secourir Link, refermer les failles créées par l’arme de Ganon dans l’introduction du jeu. Sera-ce enfin le retour de véritables donjons, lesquels nous manquent cruellement après les épisodes Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, décevants sur ce point, ou aura-t-on de nouveau droit à de simples défis, à la manière des sanctuaires de ces mêmes opus ?

Le trailer laisse d’ailleurs aussi entendre à plusieurs reprises que le royaume d’Hyrule et son armée seront l’un des principaux dangers que devra affronter la princesse. La fée Tri (originaire des failles ?) qui nous accompagnera dans notre périple et qui est la source du pouvoir de duplication est-elle venue seule dans notre monde ? Un être maléfique n’aurait-il pas créé un écho de la princesse pour diriger dans l’ombre le royaume ? Et si ce méchant était en réalité un Link corrompu par le pouvoir de ces failles ?

Nous l’avons évoqué précédemment, mais plus on y regarde, et plus The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom apparaît comme étant un épisode parallèle aux aventures de Link, presque comme un rêve. Une excuse parfaite pour laisser libre cours à l’imagination des développeurs sans que ces événements aient la moindre conséquence sur le lore de la licence. Voilà qui justifierait ainsi le côté melting pot de l’univers étendu des Zelda, avec pêle-mêle des références plus ou moins appuyées à Ocarina of Time, Link’s Awakening, A Link to the Past, Breath of the Wild et même Majora’s Mask.

Pour autant, et malgré tous les points intéressants découverts dans cette première présentation, on a du mal à être véritablement enthousiasmés par The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Le titre ne sera-t-il pas trop enfantin dans son approche des énigmes notamment ? Est-ce qu’offrir un maximum de liberté dans le déroulé de l’aventure n’est pas une erreur, le sentiment de progression et de montée en puissance étant fortement amoindri (l’un des défauts de A Link Between Worlds à notre sens) ?

Nous serons dans tous les cas assez vite fixés puisque, comme à son habitude (ou presque), quand le géant nippon annonce un jeu, sa date de sortie n’est jamais bien loin. Ainsi, nous pourrons fouler de nouveau les terres d’Hyrule dès la rentrée puisque The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est prévu pour le 26 septembre prochain.