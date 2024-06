Metroid Prime 4 Beyond – Vers l’inconnu et au-delà

Rapport n°XXX-18-06-2024 à destination de la Fédération Galactique

Expéditeur: Samus Aran

Téléchargement…

Analyse…

Le centre de recherches de la Fédération Galactique est en proie aux pirates de l’espace. Mon vaisseau de transport se pose à la surface de la planète et je m’élance prestement au sol afin de secourir les rescapés, s’il y en a. C’est une situation de crise, l’atmosphère est crépusculaire, l’air est saturé de l’odeur d’ion des canons laser et du soufre des flammes qui dévorent les environs. J’effleure du bout du doigt mon avant-bras et mon canon hyper sophistiqué évolue dans un vrombissement mécanique en un lance-missile dévastateur, je sais que j’en aurai besoin pour affronter les pirates de l’espace qui me barreront la route.

Je me mets en chemin, le sable et la terre calcinés crissent sous mes bottes magnétisées quand, soudain, une décharge d’énergie semblable à la foudre qui s’abat vient supprimer la tourelle de défense anti-aérienne dans une déflagration tonitruante. C’est une véritable force d’invasion à laquelle je dois faire face. Quelques mètres plus loin, un pirate de l’espace à l’agonie tend faiblement vers moi son arme mais, bien vite, je me rends compte qu’il ne représente plus aucun danger.

J’active mon scanner pour récolter quelques informations sur lui et j’apprends que ses organes internes sont touchés et qu’une grave hémorragie ne va pas tarder à sonner le glas pour lui. Je m’éloigne. Mon scanner sera, comme toujours dans mes missions, un outil indispensable pour glaner des indices et m’aider à activer des mécanismes, résoudre des énigmes et comprendre mon environnement.

Je continue et mes recherches me mènent à un petit tunnel de maintenance dans lequel je peux me faufiler avec ma boule morphing. Ma combinaison, véritable chef-d’oeuvre de technologie Chozo, me permet des prouesses que le commun des mortels ne peut comprendre. La réalité physique des atomes peut être contournée grâce à cette combinaison du nom de Varia : j’enclenche le système et me voici réduite à la taille d’une sphère d’environ cinquante centimètres de diamètre. Je suis l’étroit passage jusqu’à des rails suspendus au-dessus d’une salle de stockage annexe dans laquelle je gagne une relative accalmie.

Mais le repos est de courte durée. Je fais parler mon bras canon et d’un tir bien ajusté, je repousse le premier assaut d’une troupe de pirates de l’espace ; puis, bondissant de côté, j’esquive une explosion qui aurait pu m’être fatale lorsqu’une apparition stupéfiante se dresse face à moi. De l’enfer du brasier qui envahit l’ouverture opposée à ma position s’extrait une sombre silhouette à la démarche menaçante.

Je ne tarde pas à reconnaître le chasseur de primes Sylux, que j’ai déjà rencontré lors de ma précédente mission, nommée Metroid Prime Hunters par les archivistes de la Fédération Galactique. J’ai toujours su qu’une profonde antipathie animait cet individu malfaisant, mais de là à imaginer qu’il ferait un jour équipe avec les pirates de l’espace pour s’emparer de la galaxie…

Fin de transmission.

Rapport d’information n°XXX-18-06-2024 à destination des employés de la Fédération Galactique

Téléchargement…

Analyse…

Chers concitoyens galactiques, c’est avec gravité que nous vous annonçons que notre centre de recherches est tombé sous le feu de nos ennemis de toujours, les pirates de l’espace. Un traître était parmi nous et a rejoint les rangs adverses… il s’agit du chasseur de primes Sylux.

L’héroïne de la Fédération, Samus Aran, s’est d’ores et déjà lancée à sa poursuite. Armée de ces célèbres gadgets high-tech, elle devra parcourir des terrains hostiles riches en cachettes secrètes et se défendre face à une faune et une flore aussi variées que dangereuses. Ci-joint, les premières images vidéo transmises par Samus Aran. Le rapport détaillé de sa mission, que nos archivistes ont déjà nommée Metroid Prime 4: Beyond, sera rendu publique en l’an 2025 (année terrestre) sur support Nintendo Switch.

Fin de transmission.