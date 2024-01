Nintendo Live 2024 – Les concerts Zelda et Splatoon 3 sur Youtube

On le sait, Nintendo n’a pas peur de modifier au dernier moment ses projets, qu’ils soient vidéoludiques, comme avec l’annulation, alors que son développement, était achevé de Star Fox 2 (réhabilité plusieurs décennies plus tard sur SNES Mini) ou plus récemment avec le reboot de Metroid Prime 4 deux ans après l’avoir annoncé officiellement, ou événementiels (report du Nintendo Direct au moment du décès de la Reine d’Angleterre par exemple). Alors l’annulation du Nintendo Live 2024 en fin d’année dernière ne nous avait pas surpris outre mesure, quoique la raison invoquée était autrement plus grave que de simples décisions commerciales.

En effet, cet événement, qui devait se tenir la semaine dernière (les 20 et 21 janvier), a été supprimé car la sécurité des employés ne pouvait être garantie, bon nombre d’entre eux ayant subit des menaces de la part de crétins décérébrés, menaces s’étant également étendues aux spectateurs potentiels du festival. Menacés pour un concert, mais dans quelle époque vit-on ?

D’ailleurs, le Nintendo Live 2024 n’a pas été le seul événement à subir ce flot de bêtise puisque le Splatoon 3 World Championship 2024, la phase finale du Mario Kart 8 Deluxe Online Challenge et le Mario Kart 8 Deluxe World Championship 2024 ont eux aussi été reportés à des dates ultérieures. Le communiqué nous enjoignait à faire preuve d’un peu de patience en attendant qu’un nouveau planning soit établi.

Ce qui est désormais le cas, du moins en partie. En effet, deux concerts faisant partie du Nintendo Live 2024 se sont trouvés de nouvelles dates en ce début d’année. Le premier, The Legend of Zelda Orchestra Concert se tiendra le vendredi 9 février prochain à 14h tandis que le concert Splatoon 3 Deep Cut le sera le lendemain, 10 février.

Et le lieu dans tout ça ? Et bien, les dirigeants de Nintendo ont trouvé un compromis satisfaisant pour à la fois garantir la sécurité de ses musiciens et employés tout en permettant à tous de profiter de leurs performances « dans les conditions du direct ». Et si l’on précise bien que ce sera dans ces conditions, c’est que le concert à finalement été pré-enregistré et sera diffusé directement sur la chaine Youtube du constructeur nippon.

Une conclusion un peu triste, sans doute, laissant « gagnants » des agresseurs de plus en plus virulents, agissant presque dans l’impunité la plus totale et qui verront probablement là une opportunité de continuer de mettre une pression nauséabonde aux créatifs du monde entier, qu’ils soient dans l’univers du jeu vidéo ou non. Alors effectivement, on va pouvoir profiter de deux probables fabuleux concerts gratuitement… mais à quel prix ?