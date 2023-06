Dolphin – L’émulateur GameCube et Wii sous l’eau

Il devait normalement être ajouté sur Steam le 27 mai dernier, pour entre autres permettre aux utilisateurs du Steam Deck de profiter des jeux GameCube et Wii sur leur console portable, il n’en sera finalement rien. Nintendo a en effet posé son veto pour bloquer l’arrivée de l’émulateur Dolphin sur la plateforme de téléchargement, qui se retrouve ainsi « reporté indéfiniment ».

Dolphin, un émulateur illégal ?

La prise de position n’est nullement étonnante, surtout quand l’on connaît le passif de la société japonaise en matière d’émulation. Ces dernières années, la firme s’est en effet activement engagée dans la lutte contre la diffusion non permise de ses jeux sur la Toile. Ce qui est totalement logique, elle défend sa propriété intellectuelle, d’autant qu’il y a un intérêt financier certain à exploiter ses vieilles licences.

En témoignent, par exemple, les multiples annonces et sorties quant à la renaissance de nombreux jeux cultes, à l’instar du récent Advance War ou encore Metroid Prime Remastered, ainsi que la mise en avant de nombreux anciens titres via les différents forfaits de Nintendo Online. Cependant, n’est-il pas admis que les émulateurs sont communément acceptés ? En vrai, tout dépend de leurs caractéristiques. Et, clairement, Dolphin n’a pas les siens en sa faveur.

Pour certains, l’intervention de Nintendo ne faisait aucun doute au vu de la présence, au sein du programme, d’une clé utilisée par la Wii. Une existence qui permettrait au logiciel de contourner les mesures anti-piratage. D’ailleurs, est-ce la raison alléguée par la société japonaise (auprès de la rédaction de Kotaku) pour justifier le DMCA :

« Cet émulateur contourne illégalement les mesures de protection de Nintendo et exécute des copies illégales de jeux. L’utilisation d’émulateurs illégaux ou de copies illégales de jeux nuit au développement et finit par étouffer l’innovation. Nintendo respecte les droits de propriété intellectuelle des autres entreprises et attend d’elles qu’elles fassent de même. »

Dans cette affaire, Valve n’y est pas étranger, comme le révèle entre autres des des mails mis en avant par The Verge. Redoutant en effet que Nintendo intente un procès, la société américaine a jugé bon d’en informer directement le géant japonais et à se soumettre à sa décision. Mais sans doute (et ce n’est que de la pure spéculation, hein) est-ce avant tout pour réaffirmer ses bonnes intentions que cette mise en relation a été faite. Car, depuis la promotion de son Steam Deck et de la diffusion d’une publicité mettant accidentellement l’accent sur la présence de l’émulateur Switch, Yuzu, quelques soupçons pourrait planer sur la boîte.



Dès lors, le seul moyen pour que l’équipe de Dolphin puisse délivrer sa création c’est, selon les mots partagés par Valve, qu’elle « arrive à trouver un accord et mettre à plat leurs différends » avec Nintendo. Chose pas vraiment aisée. Mais qui sait peut-être que solution sera trouvée et acceptée. On verra ça dans quelques semaines où l’avenir de l’émulateur devrait être définitivement fixé: