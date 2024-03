Monopoly GO – 500 millions de dollars en marketing

Un peu boudé par les baroudeurs du monde vidéoludique, mais clairement pas par certaines personnes aux dents longues, le jeu mobile est en très bonne santé. En témoigne Monopoly GO, jeu mobile avec un coût de développement ridicule, mais avec un budget marketing qui défrise les cheveux, pas moins de 500 millions de dollars.

Pour comparer, il faut savoir que le coût de production de Spider-Man 2 est d’environ 300 millions de dollars et un Last of US 2, de 200 millions de dollars. Une somme d’argent non négligeable donc, déboursée totalement en publicités.

Autres chiffres qui font relativiser, le jeu aurait rapporté pas moins de 2 milliards en 10 mois, on se dit donc que c’est de l’argent bien dépensé. Même si l’investissement est un peu moins tangible qu’une maison verte ou un hôtel rouge, la publicité à l’air de faire retomber les investisseurs sur leurs pattes. Développé par Scopely mais surtout en collaboration avec Hasbro, le jeu est disponible sur tous les stores depuis le 11 Avril 2023, et les joueurs sont de plus en plus nombreux.

S’il serait simple, et surtout faux, de dire que c’est avant tout la marque Monopoly qui fait le succès d’un jeu ou non, la dizaine de jeux Monopoly ayant sombré dans les limbes de l’oubli vidéoludique en témoigne, il est évident qu’informer sur l’existence d’un jeu ajoute beaucoup aux chances de succès. Maintenant que cette porte ouverte est enfoncée, il convient de différencier campagne marketing et campagne marketing.

Avec souvent des budgets marketing égaux aux coûts de production, voire souvent légèrement supérieurs, un tel budget est inédit. Qui peut présentement se targuer d’avoir autant fait chauffer la carte bleue ? Pour sortir du milieu du jeu vidéo, Dune 2 se montre timide avec environ 100 millions de dollars, sensiblement pareil pour Avatar 2, pourtant ces films sont omniprésents dans nos espaces publics et même privés : métro, télévision, bus… Or, presque personne ne semble avoir entendu parler de Monopoly GO…

Avec des publicités adaptées aux différents pays et d’autres stratégies marketing efficaces, force est de constater que l’opération est pourtant une réussite. Relativisons, le marketing est clairement le nerf de la guerre, Monopoly GO en est un exemple parfait, mais cela ne date pas d’hier. Plusieurs jeux ont des coûts de développement très inférieurs à leurs coûts marketing.

On peut rapidement évoquer Final Fantasy VII avec un coût de production de 45 millions et un budget marketing de 100 millions, un Modern Warfare 2, qui se rapproche d’un ratio production/marketing encore plus décomplexé avec un coût de 50 millions pour la production et de 200 millions pour le marketing.

Sans être mauvaise langue ou adopter une posture élitiste, car nous n’avons pas mis la main sur ce Monopoly GO et que nous n’avons pas vraiment d’animosité envers le marché mobile, il paraît assez déconcertant de constater que c’est surtout la popularité d’un jeu plutôt que sa qualité qui fait vendre. En tout cas une chose est sûre, le succès de Monopoly GO va clairement donner des idées à d’autres.