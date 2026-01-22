Pokémon TCG Pocket – Bienvenue dans la parade onirique

Fidèle à son calendrier, DeNA vient d’officialiser l’arrivée de la prochaine extension de Pokémon TCG Pocket. Après la sortie d’Embrasement Écarlate à la mi-décembre et une courte transition assurée par le retour du booster EX de la série A, le rythme de croisière reprend. C’est donc l’extension B2, baptisée Parade Onirique, qui viendra clôturer ce mois de janvier 2026.

Méga-Gardevoir : La nouvelle reine du type Psy ?

Après avoir mis à l’honneur les starters de Kanto, c’est au tour de Méga-Gardevoir de prendre la lumière. Ce Pokémon de type Psy affiche 210 PV et dispose d’une attaque infligeant 110 dégâts pour 2 énergies. Un coût raisonnable, mais c’est surtout son effet secondaire qui risque de motiver à jouer ce pokémon : il permet de récupérer 3 énergies Psy depuis la Zone Énergie pour les attacher à votre guise aux Pokémon Psy de votre banc. Une capacité d’accélération d’énergie colossale qui permettra de charger rapidement un second Méga-Gardevoir ou de préparer un Mewtwo EX pour d’autres attaques dévastatrices.

Pour soutenir cette méga-évolution et mettre à profit son stack d’énergies, d’autres renforts font leur apparition :

Meloetta : Son talent offre une excellente « pioche » spécifique en allant chercher un Pokémon Psy au hasard dans votre deck pour l’ajouter à votre main. Idéal pour trouver les évolutions manquantes.

Dianthéa : La Maître de la Ligue de Kalos arrive en tant que carte Supporter. Elle permettra, en échange de 2 énergies prises sur la carte du pokémon concerné, de soigner 90 PV à un Pokémon Psy, offrant une durabilité accrue à vos pokémons principaux.

Ogerpon et Méga-Mysdibule en renfort

Méga-Gardevoir n’est pas seule, puisqu’elle est accompagnée de deux autres têtes d’affiches, dont une autre méga-évolution :

Méga-Mysdibule, qui sera excellent à placer avec un effet boule de neige. Avec ses 170 PV, il possède une attaque initiale de 60 dégâts, qui augmente de 30 points à chaque tour, forçant donc l’adversaire à le gérer assez rapidement.

Ogerpon EX, accompagné de son masque turquoise. S’il inflige 60 dégâts, son utilité est ailleurs : il agit comme un bouclier contre les altérations. Son effet protège tous vos Pokémon ayant au moins une énergie attachée contre les États Spéciaux. Une réponse directe et violente aux decks « Poison/Sommeil », comme par exemple ceux basés sur Méga Florizarre

L’arrivée d’un nouveau type de cartes

Au-delà des pokémons et cartes supporters, Parade Onirique introduit une nouvelle mécanique : les cartes Stade. Tout comme les Supporters, il ne sera possible d’en jouer qu’une seule par tour. Mais la différence est de taille : une fois posé, le Stade reste en jeu et applique son effet aux deux joueurs de manière permanente.

Le seul moyen de s’en débarrasser ? Qu’un joueur (vous ou votre adversaire) pose une autre carte Stade pour l’écraser. Cette mécanique de « guerre de terrain » vient ajouter une couche stratégique à la méta de TCG Pocket. Il faudra attendre la sortie de l’extension pour voir combien de stades existent, afin de savoir si cette mécanique deviendra centrale ou restera situationnelle selon le deck joué.

À noter enfin que contrairement à la série A2 (Dialga/Palkia) qui proposait deux boosters distincts, cette extension B2 semble rester dans le format plus classique avec un seul et unique booster à collectionner, tout comme l’extension précédente, et sortira jeudi 29 janvier.