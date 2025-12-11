tt

Les méga-évolutions de Kanto débarquent dans Pokémon TCG Pocket

Image d'annonce du nouveau set de Pokémon TCG Pocket : Embrasement Ecarlate

Ninof

Dresseur de Pokémon avant même de savoir lire, aventurier parcourant toutes les régions de Kanto à Lothric. Fan de RPG, cinéphile et grand lecteur de romans policiers/fantastiques.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Metroid Prime 4: Beyond- Samus vise (presque) dans le mille

Test Total Chaos — Victoire par Chaos pour le genre survival-horror

Test Once Upon A Katamari – Roule, roule, petite étoile !