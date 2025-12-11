Les méga-évolutions de Kanto débarquent dans Pokémon TCG Pocket

Après avoir sorti sa plus grosse extension à date, Méga-Ascension, en octobre dernier, DeNA a laissé un peu plus de temps qu’habituellement avant de sortir la prochaine extension de Pokémon TCG Pocket, afin que les joueurs puissent compléter au maximum les 3 boosters de cette extension B1. Mais le répit est terminé car le prochain booster, Embrasement Ecarlate, vient d’être annoncé pour la semaine prochaine.

Les méga-évolutions de la première génération à l’honneur

Cette nouvelle extension B1a s’inscrit dans la continuité de l’extension B1, qui introduisait les Méga-Évolutions, et changeait complètement le jeu. Ces cartes possèdent des points de vie supérieurs à la normale et des attaques dévastatrices, mais elles imposent une condition de victoire stricte à l’adversaire. Mettre K.O. une Méga-Évolution rapporte immédiatement 3 points, signifiant la fin de la partie instantanée dans la plupart des formats.

Pour cette fin d’année, les développeurs mettent à l’honneur le trio iconique de Kanto : Méga-Florizarre, Méga-Tortank et Méga-Dracaufeu Y. À noter que pour l’instant, Méga-Dracaufeu X brille par son absence, laissant présager son arrivée dans une future mise à jour.

Chaque starter apporte une stratégie distincte :

Méga-Florizarre s’impose comme un « tank » de contrôle. Avec 240 PV (le maximum actuel), il sera difficile à faire tomber. Son attaque, coûtant 4 énergies, inflige 120 dégâts. Si cela peut paraître modeste, c’est son effet secondaire qui est redoutable : il inflige deux statuts simultanés, le poison et le sommeil, de quoi bien bloquer le jeu adverse

Méga-Tortank joue la carte de la pression sur le banc. Pour 3 énergies, il inflige 130 dégâts. Mais son véritable potentiel se débloque si vous parvenez à lui attacher 6 énergies. Dans ce cas, il bombarde également deux Pokémon de banc adverses de 50 dégâts chacun. Une capacité de « snipe » qui pourrait punir les decks qui tentent de préparer leurs évolutions en sécurité.

Méga-Dracaufeu Y : La nouvelle terreur de la méta ?

Mais celui qui risque d’avoir un impact plus rapidement sur la méta est Méga-Dracaufeu Y. Tout comme Dracaufeu de l’extension A1 était le seul pokémon ayant la capacité de one-shot tous les autres cartes avec son attaque à 200 de PV, Méga-Dracaufeu Y sera, à sa sortie, le seul pokémon capable de one-shot tous les pokémon, méga-évolution incluses, avec son attaque Plongeon Ecarlate qui inflige 250 dégâts, une fois 4 énergies posées.

Cette puissance a un coût : Dracaufeu s’inflige 50 dégâts de recul. Une contrepartie qui semble dérisoire face à l’avantage stratégique offert. Pouvoir détruire une Méga-Évolution adverse en un tour permet de récupérer 3 points et de gagner la partie instantanément. Avec cette carte, Pokémon TCG Pocket s’oriente vers des parties plus rapides, plus violentes, où la moindre erreur de placement sera fatale.

Pour continuer dans l’accélération des parties, on notera également l’arrivée de la carte Supporter de Serena, qui permettra d’aller récupérer une Méga-Evolution au hasard dans son deck pour l’intégrer à sa main, permettant de la poser plus rapidement sur le terrain.

Rendez-vous donc mercredi 17 décembre pour voir quelles nouvelles cartes de cette extension impacteront le plus la méta online