Pokémon TCG Pocket – Méga-Collectionite

Comme le laissait penser la dernière extension, la collection A de Pokémon TCG Pocket va se clôturer, tandis que la collection B entre en scène. Et pour ça, quoi de mieux que de profiter du retour des Méga-Évolutions avec Légendes Pokémon: Z-A pour apporter de la nouveauté aux cartes à collectionner ?

Méga-combats

Avec la nouvelle extension Méga-Ascension, Pokémon TCG Pocket propose plusieurs versions méga-évoluées des monstres de poche. Le set B1, comme le set A1, se départagera en trois boosters, avec Méga-Leviator, Méga-Braségali et Méga-Altaria en têtes d’affiche. À ces trois-là s’ajoutent Méga-Scarabrute, Méga-Absol et Méga-Pharamp pour six nouvelles formes confirmées. Malheureusement, aucune de ces formes alternatives n’est tirée des nouvelles apportées par Légendes Pokémon: Z-A, même si certaines comme Méga-Dracolosse ont été révélées depuis quelque temps.

La Méga-Évolution se traduit dans Pokémon TCG Pocket par une contrainte plutôt handicapante en combat : mettre K.O. un Pokémon Méga-Évolué rapporte 3 points, donc la victoire. Il est ainsi difficile de se projeter sur leur intégration dans les decks, puisque même si ces Pokémons font montre d’une puissance supérieure aux Ex (ce sont les premières cartes à dépasser les 200 PVs), la moindre erreur dans leur utilisation mènera à la défaite.

Enfin, il reste un flou quant à leur arrivée sur le terrain. S’il est certain que la carte ne sera pas à poser nécessairement sur une carte Ex (la majorité des Mégas-Évolutions annoncées ne possède pas encore de carte Ex), il est possible qu’elle puisse être jouée sur une version normale du Pokémon. Auquel cas une étape supplémentaire serait demandée pour atteindre ce stade ultime d’évolution, réduisant un peu la puissance de la carte Super Bonbon.

Entraide facilitée

Le 30 octobre verra également arriver de nouvelles fonctionnalités pour permettre de compléter sa collection plus facilement. Tout d’abord, les pioches miracles proposeront plus fréquemment des cartes non enregistrées dans le Cartodex. Aussi, il sera possible pour des amis de s’envoyer une carte par jour, sans nécessité d’un échange. Enfin et surtout, le nombre de catégories de cartes autorisées à être échangées augmente, puisqu’il sera désormais possible d’échanger les cartes 2 étoiles ainsi que toutes les cartes chromatiques, communes comme Ex.

Beaucoup de changements facilitant la collection, mais aussi indirectement réduisant la frustration. Il était presque plus décevant de tomber sur une carte 2 étoiles possédée que de ne pas en trouver, aux vues de leurs chances d’obtention. Maintenant, ces rares doublons serviront à l’échange.

Il reste cependant une interrogation vis-à-vis des cartes Immersives et des cartes Gold, toujours indisponibles à l’échange. On anticipait dès le départ des changements majeurs à la fin du set A, moment charnière dans un TCG. Maintenant que ce moment arrive, les espoirs d’un jour pouvoir échanger les cartes les plus rares du jeu s’amenuisent, voir disparaissent. Avec ce coche raté, les cartes les plus rares resteront probablement seulement obtenables via les boosters.

La nouvelle extension de Pokémon TCG Pocket Méga-Ascension sera disponible à partir du 30 octobre.