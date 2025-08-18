Du classé sur Pokémon Z-A mais le compétitif migre sur Champions

En clôture des Championnats du Monde, les traditionnelles annonces ont dessiné les contours d’un avenir audacieux pour la licence Pokémon. Deux annonces majeures ont retenu l’attention : la confirmation que le circuit compétitif officiel (VGC) basculera sur Pokémon Champions, et la présentation des combats classés de Légendes Pokémon : Z-A.

Légendes Z-A : Des combats classés au sein d’Illumis

Ces combats auront lieu dans le Z-A Battle Club et seront sous format de free-for-all à 4. Le but du jeu est simple : mettre K.O. un maximum d’adversaires en trois minutes. Un Pokémon vaincu n’est pas éliminé définitivement : une fois un de vos pokémon mis KO, vous réapparaissez à votre point de départ avec toute votre équipe soignée, vous permettant de vous relancer dans le combat avec tout votre éventail de possibilité. Durant le combat, des particules de méga-force apparaîtront dans l’aire de combat, vous permettant d’utiliser la mécanique de méga-évolution.

Ce trailer a été l’occasion de voir plus en détail les mécaniques inédites de combat en temps réel, donnant des aperçus de diverses attaques, certaines ciblant spécifiquement un pokémon comme Tonnerre, tandis que d’autres ressemblent plus à des attaques de zones dévastatrices comme par exemple Draco-Météore.

Le VGC migre officiellement sur Pokemon Champions en 2026

De plus, Pokémon a également annoncé ce que tous les joueurs VGC pensaient et espéraient. En 2026, les combats VGC des Worlds se joueront sur Pokémon Champions. Cette décision historique confirme que le titre deviendra la plateforme unique et officielle pour la compétition, séparant ainsi clairement l’aventure principale de l’esport.

Pour inaugurer cette nouvelle ère, le premier format classé de Pokémon Champions mettra à l’honneur la méga-évolution, mécanique star de la sixième génération et de retour dans Légendes Z-A. Les dresseurs utiliseront un omni-anneau pour l’activer. Cet objet a été conçu pour être évolutif et permettra à terme d’utiliser d’autres mécaniques de combat iconiques qui feront leur retour dans le jeu, comme les Capacités Z ou le Dynamax, ainsi qu’à terme, le téracristal. Mega-Dracolosse, un nouveau méga Pokémon créé pour Legendes Pokémon Z-A sera d’ailleurs également disponible dans Pokémon Champions, mais les informations concernant ses stats et son talent n’ont pas encore été communiquées.

La méga-évolution, la mécanique de l’année

La méga-évolution a également été annoncée comme la prochaine grande nouveauté de Pokémon TCG Pocket. Dans le jeu de cartes mobile, ces créatures surpuissantes disposeront de points de vie et d’attaques bien au-dessus de la moyenne. Pour contrebalancer cette puissance, les mettre K.O. rapportera pas moins de trois cartes récompense d’un coup, ce qui équivaut à une victoire instantanée dans ce format de jeu rapide.

2026, une nouvelle ère pour Pokémon

Les mondiaux de cette année, qui ont vu la victoire de Giovanni Cischke, marquent donc la fin d’une époque. Ils étaient probablement les derniers à se dérouler sur un jeu de la saga principale, Pokémon Écarlate et Violet. L’avenir de la compétition s’articule désormais autour de deux piliers distincts. D’un côté, le circuit officiel VGC, temple du combat stratégique au tour par tour, trouve sa nouvelle maison sur Pokémon Champions, où le prochain champion du monde sera couronné. De l’autre, Légendes Pokémon : Z-A proposera son propre mode classé, faisant la part belle à son gameplay novateur en temps réel.

Cette dissociation marque le début d’une nouvelle ère audacieuse pour la franchise, qui peut désormais à la fois préserver son héritage compétitif traditionnel et explorer de nouvelles manières de s’affronter. Le rendez-vous est pris pour les prochains championnats du monde, qui se tiendront du 28 au 30 août 2026.