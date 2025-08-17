Légendes Pokémon Z-A – Une démo aux Championnats du Monde

Du 15 au 17 Aout, les fans de la scène compétitive de Pokémon avaient les yeux rivés sur Anaheim, aux États-Unis, où se déroulaient les championnats du monde de la licence. Si cet événement n’attire habituellement que les fans de la compétition, les néophytes y sont également invités : parmi toutes les activités disponibles pour le public, il était possible, pour la première fois de s’essayer à Pokémon Z-A.

L’événement a réunit un total de plus de 2500 compétiteurs et plusieurs milliers de spectateurs chaque jour. Si, aux habitudes de Nintendo, l’esport est sous-exploité au vu des capacités de la licence, il est certain que la démo jouable de Pokémon Z-A a pu attirer l’œil d’un public plus généraliste.

Une démo de Pokémon Z-A attendue

Alors que la sortie du jeu est prévue pour le 16 octobre, Game Freak continue de faire sortir les informations au compte-goutte. Cette démo semble chiche en nouvelles informations, elle permet aux joueurs présents de tester la boucle de gameplay, qui devrait effectuer une réelle scission avec le modèle traditionnel de la licence. Il y est possible d’effectuer une série de combats, culminant sur une confrontation avec un Pokémon sous sa forme méga.



Les retours sur les mécaniques du titre sont globalement positifs. Le risque pris, passer d’un modèle se reposant uniquement sur le tour par tour à un jeu prenant en compte le mouvement en plein combat, à la manière d’un A-RPG, semble être payant. C’est une réussite qui sera essentielle pour la licence : bien que les jeux aient déjà pu écoper de lourdes critiques, le système de combat au tour par tour affiné de génération en génération en a toujours été la plus grande force.

Cette démo, qui sera également disponible d’ici quelques jours à la Gamescom, n’apporte finalement que peu de nouveauté quant au contenu du titre. Elle rassure certains, inquiète d’autres, elle garde le mérite de mettre la lumière sur une date importante du calendrier de The Pokémon Company, qui reste pourtant relativement confidentielle.

Resultant, peut-être, d’une volonté de Nintendo de conserver une image avant tout pensée pour un public de joueurs occasionnels, la compétition de Pokémon dispose d’un système bien développé, avec de nombreux joueurs investis, et un historique de plus de vingt ans, avec les premières compétitions officielles remontant aux années 2000, elle reste pourtant une niche parmi le public général de Pokémon.

Pour autant, il est clair que les temps changent. Alors qu’à l’origine, de nombreux aspects plus complexes du jeu étaient cachés et demandaient aux joueurs de faire des recherches et d’approfondir d’eux-mêmes leurs connaissances du jeu, Game Freak cherche à rendre les mécaniques du jeu de plus en plus accessible. Une volonté qui culmine avec le développement de Pokémon Champions, qui deviendra, probablement à terme, la manière la plus simple d’accéder au jeu stratégique et compétitif console.

Pokémon Z-A est très certainement le jeu le plus anticipé de la licence. Alors que la Gamescom est l’évènement le plus anticipé de cet été, donner l’exclusivité de la démo de Pokémon Z-A permet à The Pokémon Compagny de conserver la première découverte de son prochain titre tout en mettant tout un pan de sa culture en avant.