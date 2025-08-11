tt

Pokémon – Pourquoi est-il impossible de faire bouger la machine ?

Pokémon Game Freak Nintendo Creatures

Duncan de Barros

Joueur de JRPG, rôliste maudit et amateur de culture populaire japonaise en constante recherche de nouveaux chemins à arpenter pour aiguiser son œil critique et sa plume.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Ashes of Elrant – Secrets d’histoire pour Chained Echoes

Test Tiny Bookshop – Une si grande réussite pour une si petite boutique

Test Ninja Gaiden: Ragebound – Retour incisif de l’esprit d’arcade