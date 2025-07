Pokémon TCG Pocket – D’or et d’échanges

Alors que Méga-Dracolosse déployait ses ailes et que Pokémon Champions confirmait prendre la relève de Showdown lors du Pokémon Presents de ce mercredi, c’est étonnamment en marge de cet évènement que la prochaine extension de Pokémon TCG Pocket a été annoncée.

Travailler main dans la main aile dans l’aile

C’est donc vers la région de Johto que les joueurs de Pokémon TCG Pocket seront transportés cette fois-ci. Hormis Mentali et Noctali qui reviennent de la clairière de leur pré-évolution avec une forme Ex axée support, les Pokémon mis à l’honneur sont Lugia et Ho-oh, les deux Pokémon légendaires jaquettes de la 2ème génération.

Et pour une fois, les têtes d’affiche sont pensées de manière complémentaire. Après Dialga et Palkia n’ayant rien en commun, et Solgaleo et Lunala ne partageant qu’une lignée évolutive, les dieux Pokémon du ciel et de la mer travailleront de concert. Ho-oh pourra générer des énergies des trois types nécessaires à Lugia pour attaquer.

C’est aussi un nouveau type de deck qui pourrait voir le jour grâce au phénix légendaire. Jusqu’à maintenant, peu de decks utilisaient deux énergies différentes, et aucun n’osait aller jusqu’à trois. Le manque de fiabilité dans la distribution des énergies à chaque tour, qui est purement aléatoire, rebute à se disperser vers plusieurs types. Privilégier des Pokémon générant leur propre énergie, comme Giratina-Ex et Phyllali-Ex, ou ne demandant pas d’énergie spécifique, comme Silvallié ou Lampignon, permet de diversifier sans risque ses decks. Reste donc à voir si Ho-oh arrivera à s’imposer dans la méta sans Lugia, ou s’ils ne resteront que deux Pokémon indissociables. Réponse le 30 juillet pour le déploiement de l’extension Sagesse entre Ciel et Mer de Pokémon TCG Pocket.

Fini les monnaies vertes

Le système d’échanges recevra quant à lui une refonte la veille de la sortie de l’extension. Longtemps attendus, les échanges ont quelques défauts de clarté vis-à-vis de leur monnaie. Pokémon TCG Pocket regorgeait déjà de monnaie en tout genre, une stratégie connue des gachas pour faire perdre petit à petit la valeur en argent réel de ces pièces et billets, et les échanges en ont ajouté d’autres. La vitalité échange, comme pour celles des boosters et des pioches miracles, se recharge avec le temps, ou moyennant des sabliers échange, et une unité est consommée à chaque échange. Et les jetons échange, consommables en plus de la vitalité dont la quantité à débourser dépend de la rareté de la carte. Trois monnaies pour un système inutilement compliqué.

Le 29 juillet, ces monnaies disparaitront, et les échanges se feront moyennant des poudres éclats, une monnaie dont tout le monde déborde puisque sa seule utilité est d’ajouter des effets lors de l’utilisation de cartes en combat. Mais avant de disparaître, les monnaies échanges pourront être converties en poudre éclat, mais aussi en quelques sabliers boosters bienvenues.