Un retour en grandes pompes pour Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille

C’est une annonce discrète mais remarquée : le 27 février, en l’honneur du prochain Pokémon Day, les joueurs pourront retrouver les jeux Rouge Feu et Vert Feuille sur l’eshop de la Switch. Pour la modique somme de 20 euros, il sera possible de retrouver un Kanto coloré. À l’origine pensé pour la Game Boy Advance, le jeu sera ainsi à nouveau disponible par voie légale pour la première fois depuis sa première sortie en 2004. Le jeu sera disponible à la suite d’un Pokémon Direct qui sera diffusé le 27 février à 14 heures.

Un jeu de 22 ans, qui vaudrait une vingtaine d’euros ? C’est une première pour la console hybride de Nintendo, puisque les jeux GBA sont rendus disponibles à travers la console virtuelle accompagnant le Nintendo Switch Online habituellement. Si cette sortie se rapproche de celles connues pour les opus Game Boy et Game Boy Color sur la 3DS, la sortie est cette fois-ci entièrement numérique.

Enfin, sauf pour l’archipel japonais : les joueurs sur place disposeront, à travers le site du Pokémon Center, d’une édition spéciale du jeu. Cette édition, proposée à un peu plus d’une centaine d’euros, contiendra une boîte ressemblant à celle d’origine avec un code, ainsi qu’un coffret contenant trois boules aux couleurs des premiers compagnons du jeu.

Éviter le Nintendo Switch Online, mesure marketing ?

D’après Nintendo, c’est avant tout car « c’est plus amusant » de rendre le jeu disponible à tous, sans limiter son accessibilité à un abonnement Nintendo Switch Online. Dans les faits il est possible qu’en surface, ce soit aussi une mesure anti-triche : avec les systèmes de sauvegarde de la console virtuelle, il aurait été possible de cloner les créatures à volonté.

C’est un point d’attention, d’autant plus que The Pokémon Company a déjà confirmé que le jeu pourrait être connecté au Pokémon Home à terme, des créatures trouvées sur le jeu pourraient donc probablement être transférées sur des versions plus récentes.

Enfin, c’est très probablement, et surtout, car ce sera une opération largement rentable pour The Pokémon Company : le jeu sera à peine retouché, de manière à rendre le jeu en sans fil local possible, mais proposé pour un prix élevé. Il ne fait aucun doute que c’est un test : si, lorsque Nintendo fera les comptes, cette opération aura été un succès, il ne fait aucun doute que d’autres jeux de la licence suivront.

Kanto, Kanto, toujours Kanto !

Cette sortie pour le Pokémon Day accentue un enjeu qui divise les fans de la licence depuis maintenant des années : c’est, encore une fois, une occasion de remettre en avant la première génération. Voici des années que The Pokémon Company s’évertue de jouer sur l’attache qu’ont une grande partie des joueurs aux premiers jeux.

C’est un sentiment de ras-le-bol qui est régulièrement exprimé à la marge, mais qui se fait de plus en plus bruyant. C’était déjà l’une des critiques qui avaient été faites aux sets Lego, qui mettaient l’accent sur les premiers starters, Pikachu et Evoli. Cette fois-ci encore, certains remettent en question le choix de mettre en avant l’un des jeux présentant la région de Kanto, alors que cette région… est déjà disponible sur la Nintendo Switch, grâce aux versions Let’s Go Evoli et Pikachu

Alors, dans les faits, le Pokémon Day, c’est l’un des moments où cette nostalgie est logique et attendue : il s’agit de célébrer les sorties des deux premiers jeux, Rouge et Vert, au Japon le 27 Février 1996. Cela dit, c’est devenu, avec le temps, une célébration de la licence toute entière, il est certain que cette ressortie fera partie d’une plus large opération pour le studio, d’autant qu’il s’agit d’un anniversaire important.

En clair, il est difficile de savoir si cette sortie enferme la licence dans un énième cycle nostalgique, ou si elle pourra s’extirper de cette logique. En un sens, le Pokémon Direct qui accompagne cette sortie sera crucial : il devra démontrer que les développeurs de la licence savent également regarder vers l’avenir.