tt

Un retour en grandes pompes pour Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille

Les starters de Pokémon Rouge Feu Vert Feuille

DracoSH

Née quelque part à Hoenn, je voyage maintenant crayon à la main à travers les univers de Teyvat à la Cité du Crépuscule en passant par le royaume des Dragons, pour découvrir le plus d'histoires possibles !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
21 févr.
23:53

Un retour en grandes pompes pour Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille

21 févr.
15:16

The Hobo Complex – L’horreur au service de questionnements sociaux

21 févr.
12:51

Preview Replaced – Une réponse aux déceptions du cinematic platformer ?

21 févr.
09:17

Phil Spencer et Sarah Bond quittent Xbox – Les prémices d’un grand changement ?

20 févr.
18:09

Aphelion brise la glace avec son premier trailer de gameplay

20 févr.
17:59

Kitty Powers’ Matchmaker Makeover – Qu’on me ramène mes célibataires !

Test Mario Tennis Fever – Le chaos s’invite sur le court

Test Nioh 3 – Formule changée, lame aiguisée

Test Killer Inn – Tué dans l’œuf