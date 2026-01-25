The Pokémon Company investit dans le marché du parc à thème

Pour les trente ans de Pokémon, beaucoup de sorties sont prévues pour la licence, parmi celles-ci, l’une des plus intrigantes, c’est la poussée de The Pokémon Company sur le marché du parc à thème. Cette semaine, Universal Studios Japan a annoncé que sa prochaine extension sera liée à la licence des monstres de poches, avec des expériences interactives et une attraction. Cette extension ne sera pas limitée à l’archipel : une sortie américaine est déjà prévue.

Le marché du parc à thème. Probablement l’une des dernières cordes manquantes à l’arc de the Pokémon Company, cela reste une arme redoutable pour toute licence tentaculaire. Pourtant, malgré un partenariat signé avec Universal Studios depuis 2021, c’est la première fois qu’un projet d’une telle envergure devrait arriver à terme.

Pokémon saute (enfin !) dans le grand bain

C’est après quelques investissements timides que The Pokémon Company met deux gros coups sur ce début d’année : déjà, le projet avec Universal Studios, dont la date de sortie n’est pas annoncée, puis, surtout, l’extension PokéPark Kanto de Yomiuri Land, pas loin de Tokyo, prévue pour une ouverture dans une dizaine de jours, le 6 février.

C’est une stratégie efficace : plutôt que de prendre le risque de mettre en place un parc à thème entièrement, Pokémon jouera le rôle d’une extension dans des parcs déjà bien installés dans les paysages locaux. Déjà depuis 2021, les monstres de poche se sont taillé une place dans la parade principale d’Universal Studios Japan, apparaissant également dans les boutiques de souvenirs et les événements.

The Pokémon Company choisit de s’y prendre étape par étape. D’abord, une place discrète dans un parc majeur du pays. Puis, courant février, une réelle expérience de zone thématisée sera déployée dans un parc avant tout pensé pour un public local. Puis, avec cette annonce, une expansion dans l’un des deux parcs à thème les plus importants du pays, qui devra s’exporter vers les Etats-Unis une fois le projet rodé sur le territoire local.

Une implémentation forte d’expériences passées

Pokémon, avoir une réelle place dans cette industrie qu’à partir de 2026, difficile à croire ? Il faut dire que c’est une industrie qui avait été boudée, ou du moins incomprise, par The Pokémon Company. En réalité, sur l’archipel et en Chine, il y avait déjà eu une tentative il y a vingt ans.

En 2005, The Pokémon Company avait lancé Pokémon The Park (aussi connu sous le nom de PokéPark), un parc qui avait plus en commun avec une fête foraine qu’un réel Disneyland à la sauce Pokémon. Plutôt que de construire pour le long terme en s’appropriant un espace, le PokéPark était une expérience itinérante, avec pas moins d’une vingtaine d’attractions, les visiteurs devant payer pour chaque tour sur l’une d’entre elles.

Si les attractions étaient joliment thématisées et l’expérience interactive, les joueurs pouvaient apporter leurs Nintendo DS pour jouer à un mini-jeu de pêche et récupérer des créatures événementielles sur leurs jeux, il est clair que l’expérience était limitée, et n’avait pas été reconduite après une bref tournée en 2006 à Taïwan. Ce n’était clairement pas une priorité pour The Pokémon Company.

Depuis, le paysage a bien changé. Nintendo a déjà bien ouvert le bal avec la zone Super Nintendo World, présente au Japon, dans une version augmentée, et aux Etats-Unis, prouvant comment le parc à thème pouvait être un nouveau niveau d’immersion par rapport aux jeux. Que ce soit à travers les décors interactifs, très fidèles à l’univers de la licence Mario, ou les attractions, il est clair que beaucoup d’attentes pèseront sur ce nouveau projet Pokémon, qui devra au moins faire aussi bien.

L’expansion dans le domaine du parc à thème peut certainement être un gros coup pour The Pokémon Company. Ce sera une nouvelle manière d’interagir avec la licence, que ce soit à travers des attractions, des décors thématiques ou des spectacles. L’ouverture du PokéPark Kanto à Yomiuri Land sera un moyen d’avoir un premier regard sur le potentiel de Pokémon dans ce domaine, c’est vraiment avec Universal Studios que le plein potentiel pourra être déployé cependant.