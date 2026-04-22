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Test Pokémon Champions – La nouvelle ère du compétitif a un prix
Pokémon Champions – La nouvelle ère du compétitif a un prix Game

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Dresseur de Pokémon avant même de savoir lire, aventurier parcourant toutes les régions de Kanto à Lothric. Fan de RPG, cinéphile et grand lecteur de romans policiers/fantastiques.

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Pokémon Champions

Jaquette du jeu Pokémon Champions

    • Développeur :

      The Pokémon Work

    • Genre : Combat
    • Date de sortie : 08/04/2026
    Switch 2SwitchPS5PCXbox Series...

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