Call of Duty: Black Ops 7 sort la grosse artillerie (et les rames) pour sa saison 1

Après un démarrage peu rassurant et des critiques allant dans ce sens, Activision dévoile sa feuille de route pour la première saison de Call of Duty: Black Ops 7. Pléthore de contenu est attendu et cette liste longue comme le brushing de David Mason semble être déjà un aveu d’échec pour Activision.

Nous ne vous referons pas l’affront de vous donner notre avis sur ce Call of Duty: Black Ops 7, le jeu n’était pas bon et la quasi-totalité de la presse et des joueurs s’accorde sur ce constat. Certes, le jeu est fourni en termes de contenu mais ce dernier ne donnait guère envie de prolonger les parties. Entre un endgame vide de sens et un multijoueur parasité par les mécaniques d’omnimouvement et de glissade (mais aussi par les tutos d’aide à la visée manette qui sont déjà légions sur le net), Black Ops 7 ne pouvait compter que sur son mode zombie pour continuer de faire vibrer notre corde d’amateurs de FPS.

Un contenu gargantuesque mais qui peine à convaincre

Aujourd’hui, Activision dévoile le contenu de sa saison 1 qui sera riche en armes, cartes et modes de jeu pour les différentes expériences proposées par Call of Duty: Black Ops 7. Le jeudi 4 décembre, les joueurs du monde entier pourront parcourir de long en large la nouvelle carte Warzone et continuer de cavaler dans Verdansk qui proposera de nouvelles installations. Rien de bien neuf sous le soleil si ce n’est que toutes les particularités globales de cette saison 1 seront implémentées au cœur du battle royale, comme les 7 nouvelles armes, les nouveaux défis hebdomadaires, le pack de combat inédit et le nouvel opérateur Scorn.

Côté multijoueur, nous aurons le droit de parcourir plus de 6 nouvelles cartes qui seront dévoilées au fur et à mesure de la saison. Pas vraiment de grandes nouveautés à l’horizon sachant qu’un rework de Hijacked et de Standoff de Black Ops 2 sont à l’ordre du jour. Même constat en ce qui concerne les nouveaux modes de jeu. Au menu, nous retrouverons les mythiques Une balle chargée, Jeu d’arme et Cailloux & Bâtons, encore une fois des modes présents dans Black Ops 2. Pour le reste, vous aurez le droit à une nouvelle série de points et 2 nouveaux surcadençages. L’ensemble sent légèrement le réchauffé et l’illusion de nouveauté n’est présente qu’à cause de la masse de choses proposées.

Le mode zombie a également le droit à sa petite mise à jour avec une nouvelle carte, de nouveaux boss et armes. Et tout comme avec le mode multijoueur, beaucoup de récompenses et d’assets sont issus des jeux précédents de la saga et cette fois c’est au tour de Black Ops 6 d’offrir ses équipements. Vous l’aurez compris, Treyarch et Raven Software ajoutent énormément de contenu en tout genre, en espérant remotiver les joueurs à retourner sur les serveurs. Actuellement, moins de 60 000 joueurs connectés sur Steam se battent sur les serveurs de Call of Duty, ce qui n’est pas énorme, compte tenu de la sortie récente de Call of Duty: Black Ops 7.

Les premiers signes d’un aveux d’échec

Avec cette saison 1 qui pointe le bout de son nez dès la sortie du jeu, nous pouvons sentir la désillusion des développeurs quant à l’accueil fait à Call of Duty: Black Ops 7. La plupart du contenu proposé aurait déjà dû être inclus dans l’expérience de base et quand il ne s’agit pas de propositions inédites, elles sont directement issues d’anciens épisodes adorés des fans. Cette stratégie de remplissage ressemble bel et bien à un aveu d’échec de la part des développeurs. Comment redresser la barre rapidement après la sortie du jeu ? En proposant un nouveau battle pass, de nouvelles cartes, des nouvelles armes, des nouveaux atouts et bien d’autres joyeusetés, mais une fois encore nous sentons l’effet pièce rapportée à un jeu qui n’a pas eu le temps de développement escompté.

Avec cette saison 1, nous commençons à voir les effets des sorties annuelles. Black Ops 6 avait à peine 6 mois de parcours qu’Activision et Treyarch annonçaient déjà l’existence et la sortie prochaine de Call of Duty: Black Ops 7. En interne les choses ont dû évoluer vite, la preuve en est avec la campagne qui se déroule sur la carte Warzone et le multijoueur qui se contente de proposer des cartes d’anciens jeux, sans parler de l’arrivée de Nuketown. En d’autres termes, Black Ops 7 ressemble à un cadavre exquis, une expérience sortie amputée du gros de son contenu et qui tente de raccrocher les wagons avec ses différentes saisons.

Nombreux sont les jeux à étoffer leur contenu après la sortie (plus ou moins rapidement), Battlefield 6 et Space Marine 2 en tête si nous parlons en termes d’expériences payantes. Mais la base même de ces expériences était déjà suffisamment bien conçue et riche en propositions. Nous sentions que ces jeux sortaient en étant tels que les développeurs le souhaitaient et ce Call of Duty: Black Ops 7 est à l’opposé de cette démarche, en témoigne cette étrange saison 1.