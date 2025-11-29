tt

Call of Duty: Black Ops 7 sort la grosse artillerie (et les rames) pour sa saison 1

Call of Duty Black Ops 7 saison 1

Bear

J'aime explorer la création ! Joueur avant même d'être capable de compter sur mes 10 doigts, j'ai une immense affection pour les survival, les FPS, les TPS et l'action-aventure ! Mais je regardais aussi des films avant de savoir compter sur un seul doigt ! Bienvenue à vous sur New Game Plus !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Monsters Are Coming! Toutes les Rome mènent au chemin

Test Kirby Air Riders – La rencontre entre old school et modernité

Test Where Winds Meet – Un titre qui souffle le chaud et le froid