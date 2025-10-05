Call of Duty, une des raisons de l’augmentation des prix du game pass ?

Cette semaine, l’industrie a été bouleversée par les annonces chocs de Microsoft concernant la politique tarifaire du Game Pass. Des augmentations certes attendues, un peu à l’image de celles pratiquées par des services de streaming comme Netflix et Disney+, mais résolument démesurées, surtout pour un produit annoncé rentable par la présidente de Xbox, Sarah Bond. Mais comme dans chaque période de crise, les langues se délient petit à petit, et on commence à y voir un peu plus clair sur les raisons de cette augmentation, qui ne semble pas être qu’une question d’évolution de la qualité du service, mais également une histoire de gros sous.

On vient ainsi d’apprendre via Bloomberg que la décision de lancer Call of Duty: Black Ops 6 day one sur le Game Pass en 2024 aurait créé des dissensions au sein même de la direction de Xbox. Car si le jeu avait pour vocation de devenir le fer de lance du service après le monstrueux rachat d’Activision, plusieurs dirigeants semblent avoir pointé du doigt à l’époque les pertes énormes que cela pourrait générer sur le moyen-terme. Et ils avaient sans doute raison.

En rendant le jeu accessible « gratuitement » aux détenteurs du Game Pass, Xbox aurait perdu pas moins de 300 millions de dollars de ventes, en comparaison de ce qu’aurait pu rapporter le jeu en étant vendu via le circuit standard. Attention, il ne s’agit pas là de pertes pures, mais bien d’un manque à gagner non négligeable, encore plus dans une période où Microsoft chercher toujours à rentabiliser les milliards dépensés pour l’acquisition d’Activision/Blizzard.

Un Game Pass rentable, mais pas assez

Le Game Pass vampiriserait donc les ventes, les empêchant de maximiser leur potentiel. Ce n’est finalement qu’un secret de polichinelle, mais pour la première fois, quelques chiffres à l’appui, le constat est clairement énoncé par des sources proches du dossier et ça change pas mal de choses. Preuve de l’importance de la franchise Call of Duty dans l’écosystème, seul la nouvelle formule Game Pass Ultimate, de loin la plus onéreuse, permettra d’accéder aux futurs opus de la franchise dès leur lancement. Sinon, il faudra patienter au minimum douze mois. Une éternité pour les fans de la saga, qui n’auront d’autres choix que de passer à la caisse s’ils souhaitent rapidement être compétitifs sur la scène multijoueurs.

En prenant la décision d’augmenter le tarif des abonnements au Game Pass, Microsoft souhaite donc avant tout limiter la casse. Et en excluant les sorties day-one de la majorité de ses formules, il oblige les joueurs soit à acheter le jeu à plein prix, soit à passer à la formule Ultimate. Et d’Ultimate à Ultimatum, il n’y a finalement qu’un pas.