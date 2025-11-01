Don’t Nod annonce un partenariat avec Netflix

Le studio et éditeur Don’t Nod va concevoir pour Netflix un nouveau jeu vidéo narratif, tiré d’une des plus grosses licences de la plateforme de streaming. Alors que les regards se tournent vers la série Stranger Things, le géant américain a décidé de ne communiquer ni sur la propriété intellectuelle concernée, ni sur la durée ou le montant du contrat. Le projet a été confié à l’antenne montréalaise du studio. Après les déceptions commerciales de Jusant et Banishers: Ghosts of New Eden, sortis durant l’automne 2023, Don’t Nod signe ce partenariat avec l’objectif affiché de limiter ses risques financiers.

Basé à Paris et notamment à l’origine du succès critique et économique Life Is Strange, Don’t Nod connaît une période difficile. Le studio sort d’un plan social menaçant 69 postes en CDI – soit 29 % de ses effectifs – et marqué par plusieurs journées de grève. En juin dernier, l’équipe montréalaise du studio a connu plusieurs licenciements, alors que les objectifs internes fixés par le studio avaient été tenus pour Lost Records: Bloom and Rage. L’identité du studio, qui se définissait comme un créateur engagé et se montrait volontiers progressiste, a été mise à mal.

Le partenariat avec Netflix, un peu d’air pour un studio en plein marasme

Fondé en 2008, Don’t Nod est entré en bourse en 2018 après le succès de Life Is Strange, a créé un studio à Montréal en 2020, s’est lancé dans l’autoédition ainsi que dans l’édition de studios tiers en 2021, puis a annoncé la création de six lignes de productions simultanées en interne. Après des résultats financiers désastreux au premier semestre 2024 – 42 millions d’euros de pertes nettes pour 1,8 millions d’euros de revenus – l’entreprise a annoncé pour le premier semestre 2025 une perte de 21 millions d’euros et 7 millions d’euros de revenus.

Dans ce contexte, Oskar Guilbert, PDG de Don’t Nod, s’est félicité à l’occasion de la publication des résultats semestriels d’une « transformation opérationnelle bien engagée » et a indiqué que « la signature d’un accord de développement avec Netflix [constituait] une étape clé pour le groupe ». Si elle ne redorera pas l’image de Don’t Nod, l’annonce du partenariat avec Netflix pourrait permettre au studio de limiter ses pertes sur le plan financier.