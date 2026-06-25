Unhinged – Le nouveau titre Netflix qui veut nous faire frissonner

On pensait les ambitions vidéoludiques loin de Netflix. En tout cas, ces derniers temps, la société n’a pas fait montre d’une ferveur particulière sur le sujet. Du moins, jusqu’à maintenant, puisque la plateforme de VOD s’apprête en effet à lancer une nouvelle production interactive, qui sollicitera le concours d’un plutôt beau monde. Le rendez-vous est donné pour le 30 juin prochain.

L’ambition d’un « retour »

Avec Unhinged, Netflix tentera d’attirer à nouveau l’attention sur sa partie gaming. Car, bien qu’elle soit pas encore tout à fait abandonnée, elle reste très mineure et surtout en deçà des ambitions qui l’ont portée à ses débuts. Et ce “retour” semble s’effectuer sous les meilleurs auspices. Comme argument principal, il y aura le casting arborant des noms comme Zoe Kravitz et Troy Baker, acteur bien connu dans le domaine qui est le nôtre, pour notamment avoir interprété le cultissime Joel Miller (The Last of Us) ou Higgs Monaghan de Death Stranding.

Ensuite, dans un point de vue plus vidéoludique, ce qui nous intéresse se situe sur le studio chargé de porter l’expérience à l’écran. Discret, mais non pas dénué de qualité, Night School Studio a en effet créé sa réputation avec le diptyque apprécié des Oxenfree. Des jeux réputés pour leur ambiance axée sur le surnaturel. Ce que Unhinged ne renierait sans doute pas ; il s’emploierait même le revendiquer.

Surfer sur l’épouvante

Au vu des premières images partagées, le jeu semble donc porter en lui une atmosphère digne d’appartenir au genre du survival-horror, même s’il est plutôt qualifié par ses concepteurs comme thriller. En tout cas, l’atmosphère véhiculée semble répondre à tous les codes : notre héroïne (interprétée par Zoë Kravitz) est plongée dans une pièce sombre, privée de toute électricité et, se guidant d’une simple torche comme source de lumière, elle devra faire face à une menace inconnue…

Une proposition sombre, mystérieuse et tendue ? C’est ce que l’on a tout lieu de croire. Et dans celle-ci, le son aura une part non négligeable. En tout cas, le travail effectué doit abonder dans ce sens. Maintenant, au-delà de ces promesses, il ne nous reste qu’à voir l’exécution de tout cela. Saura-t-elle pourvoir les frissons nécessaires à ce type de production ? Ou va-t-on plutôt assister à une œuvre convenu, qui cherchera moins à trouver sa patte qu’à surfer sur un genre qu’à une popularité certaine auprès du public ?

Toujours est-il qu’Unhinged semble concocter une expérience basée sur l’immersion qui requerra l’utilisation même du smartphone. Avec ce dernier, c’est comme-ci le participant se voyait directement happé par les événements qui assaillent le personnage principal. Et, pour qu’il soit communément partagé par un large public, le titre s’offrira sous un format court. Voici ce qu’en dit notamment Sean Krankel (directeur de Night School) :

« On s’est dit : « Bon, qu’est-ce qui rebute le plus dans les jeux vidéo en général chez beaucoup de gens qui n’y jouent peut-être même pas ? » Et ce n’est pas seulement le niveau de compétence requis, mais aussi le temps qu’il faut y consacrer. Si les gens vont sur Netflix en s’attendant à passer 30 minutes à une heure devant une émission, un film ou une série, ça correspond assez bien à ce format. »

Une durée qui variera surement en fonction du mode choisi par l’utilisateur, qui aura ainsi la possibilité de s’orienter soit vers le standard, soit vers le mode narratif qui sera moins exigeant en termes de mécanique de jeu. Mais, quoi qu’il en soit, cela ne durera nullement plus d’une heure.