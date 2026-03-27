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Test Crimson Desert – De MMO à solo, mais pas sans accroc
Crimson Desert – De MMO à solo, mais pas sans accroc Game

Test Crimson Desert – De MMO à solo, mais pas sans accroc

Le prix de la hype artificielle autour de Crimson Desert

20/03/2026 à 06:46
Poulet

Les jeux AAA coûtent trop chers, et les studios doivent viser plus petit

23/10/2025 à 16:15
Espona

Sous les 50€, le tarif des jeux double A plébiscité

17/03/2026 à 12:45
n1co_m

Kivy

Joueur éclectique, j’aime enrichir mon backlog avec des jeux divers et variés. Passionné aussi de cinéma et du genre horrifique en général, découvrir de nouvelles choses m’anime et me motive dans ce milieu.

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