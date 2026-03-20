Le prix de la hype artificielle autour de Crimson Desert

S’il y a bien un jeu qui fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours, c’est Crimson Desert. Depuis que Pearl Abyss, le studio, a lancé sa campagne de communication, le titre interroge, attise la curiosité des joueurs, bien entretenue en cela par les sites spécialisés et autres Youtubeurs savamment triés pour l’occasion. Alors, tel un cercle vertueux (ou vicieux, c’est selon), la hype s’est auto-alimentée. Car plus les attentes étaient attisées et plus les recherches d’informations autour du jeu s’intensifiaient. Et si vous pensez que cette vague va ralentir maintenant que le titre est sorti, c’est peut-être une autre attente qui risque d’être douchée.

En effet, il ne vous aura sans doute pas échappé que, malgré l’attente devenue démesurée les semaines passant, Crimson Desert semble avoir divisé au sein des rédactions à travers le globe. Sur Metacritic notamment, on peut voir que le titre culmine à une note de 78 %, bien loin des standards pour un jeu d’un tel scope. C’est à peine mieux sur Opencritic qui affiche un score à 80 %. Alors, en attendant notre test, décortiquons ensemble les observations de la presse.

Une expérience qui divise

S’il y a un point sur lequel Crimson Desert semble faire l’unanimité, c’est sa capacité à rendre l’exploration passionnante. Par exemple, le test de Windows Central met en avant « une sensation que seuls des jeux comme Skyrim, Breath of the Wild et d’autres lui ont procurée ». Les comparaisons sont légions dans la presse, citant régulièrement d’autres titres tels que Red Dead Redemption 2 ou The Witcher 3, tout en soulignant que le continent de Pywel est sans commune mesure, en terme de taille, avec ces univers.

D’autres testeurs soulignent aussi la richesse du titre. La richesse de l’expérience, le titre offrant un terrain de jeu dans lequel on peut se perdre durant des centaines d’heures, mais aussi une richesse visuelle. Level Up souligne d’ailleurs « cette impression d’immensité sans pareille, sublimée par le moteur graphique, qui offre des panoramas à couper le souffle grâce à une distance d’affichage qui ne masque aucun élément derrière la fumée ou le brouillard. C’est une prouesse technique remarquable qui mérite des applaudissements ». Enfin, au moins sur PC, car à date, nous n’avons toujours pas pu voir comment le jeu se comporte sur PS5 ou Xbox Series.

Pour autant, si Crimson Desert semble avoir d’immenses qualités qui parleront aux joueurs avides d’aventures, il semble bien décevoir dans sa composante scénaristique. VG247 ironise d’ailleurs en expliquant que le titre de Pearl Abyss « pourrait véritablement figurer parmi les meilleurs jeux de cette génération, s’il bénéficiait d’une refonte complète de 99 % de son scénario ». D’autres soulignent aussi que le jeu n’est finalement qu’un patchwork d’autres jeux, offrant ainsi un jeu trop riche pour le propre bien de ses mécanique, et donc pour lui même. Criticalhits, très critique (sans mauvais jeu de mot) indique que « Crimson Desert a voulu être trop ambitieux, et en tentant d’intégrer toutes sortes de mécaniques de jeu, il a fini par se perdre et devenir insipide ».

Prise de note

Est-ce la catastrophe qu’on a connu lors de la sortie de Cyberpunk 2077 ? Absolument pas, et, comme le titre de CD Projekt Red, il est probable que les chiffres de vente, rien qu’avec les précommandes, donneront le vertige aux autres développeurs. Pourtant, la relative déception de la presse a eu des conséquences directes sur le studio qui a subit une chute de son action en bourse de près de 30 %. Il faut dire que l’action ne cessait de monter chaque jour depuis le début d’année, et la réalité du marché a fini par rattraper l’euphorie d’une hype visiblement trop grande pour le jeu.

On le sait, dans le secteur vidéoludique, le dictat des notes fait loi, et voir l’impact que peut avoir sur un studio ou un éditeur une simple note sur Metacritic n’est pas quelque chose de sain pour l’industrie. C’est à chacun de se faire son propre avis, selon ce qu’il recherche, et se baser sur des notes, surtout pour un titre aux choix aussi tranchés, pour juger sa qualité semble particulièrement hasardeux. Et si on ne sait pas encore quelle sera sa destinée, futur nommé pour les Game Awards ou nouvelle étoile filante rapidement éclipsée par un énième GOTY en puissance, Crimson Desert a déjà marqué 2026 de son empreinte.