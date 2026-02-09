Crimson Desert – Le jeu solo héritier du MMO

Black Desert a fait son entrée dans le monde des MMO bien après les plus grands, pourtant il a su tirer son épingle du jeu, principalement grâce à son gameplay d’action-RPG quasi inédit à l’époque. À la manière des jeux d’actions, il suffit d’enchaîner des combos au clavier. Son univers, ses graphismes et sa carte immense ont constitué des forces considérables pour le jeu. Malgré les défauts typiques d’un MMO coréen de ce type, comme l’optimisation à tout prix ou le PvP qui passe bien avant les quêtes et les donjons, Black Desert a su briller grâce à ses particularités.

Crimson Desert semble être né dans l’optique de renouer avec un MMO plus classique tout en conservant les forces que le studio savait mettre en avant. Initialement prévu comme une préquelle au MMO Black Desert, Pearl Abyss a décidé au fil du développement de transformer Crimson Desert en action-RPG solo. Une idée curieuse pour des développeurs spécialisés dans le jeu en ligne, mais loin d’être dénuée d’intérêt quand on connaît l’attirance des fans pour ce gameplay.

Beaucoup de promesses…

Le jeu se passe dans le même univers que Black Desert, et la question était au départ de savoir s’il proposerait une expérience classique mais magnifiée par le savoir-faire du studio. À la vue des premières images, certains diront que c’est trop beau pour être vrai, et on peut les comprendre : pour un premier jeu, Crimson Desert a l’ambition d’offrir ce que peu de développeurs AAA sont capables de proposer.

Les joueurs y incarnent Kliff, guerrier des Crinières Grises, chargé de sauver Pywel, un vaste monde ouvert composé de cinq régions variées et menacées par les fragments de l’Abysse. Le jeu combine exploration libre avec des déplacements diversifiés (cheval, escalade, vol, robot lance-missiles, dragon).

Le protagoniste devra affronter soldats, créatures et machines, chacun nécessitant observation, timing et enchaînements précis pour être vaincu. La progression repose sur les fragments de l’Abysse, qui permettent de débloquer des compétences uniques et d’améliorer armes et équipements. Ces derniers gagnent alors des effets élémentaires et des bonus stratégiques.

En plus des nombreuses armes disponibles, Kliff sera accompagné de deux personnages jouables, chacun avec un style de combat unique. L’exploration, les quêtes, les énigmes et les interactions avec les habitants permettront de découvrir des artefacts, des récompenses et de nouvelles capacités, tout en influençant le destin du continent.

Les graphismes et le monde de Crimson Desert sautent aux yeux : le jeu semble magnifique, le gameplay saisissant, le tout porté par un univers immense. Au final, tout rappelle ce que son prédécesseur proposait, mais adapté à une expérience solo. Sur le papier, le jeu s’annonce gargantuesque, mais il est rare de voir un tel jeu émerger sans anicroche, comme ce fut le cas avec Cyberpunk 2077 et son démarrage plus que discutable.

Il est donc légitime de se demander s’il réussira à tenir toutes ses promesses. Si l’on se base sur l’expérience de Pearl Abyss, on peut être rassuré concernant certains aspects. En revanche, la structure d’un MMO n’ayant rien à voir avec celle d’un jeu solo, l’histoire et tout ce qui l’entoure seront déterminants pour que Crimson Desert puisse s’élever parmi les plus grands. Il est bientôt l’heure de mettre enfin les mains sur le jeu afin de clore les spéculations : Crimson Desert est attendu le 19 mars sur PS5, Xbox Series X|S, Mac et PC (Steam, Epic Games Store).