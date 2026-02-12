Crimson Desert – La vie à Pywel sera remplie d’activités

Après le gigantesque monde ouvert de Crimson Desert et son système de combat, c’est au tour de la vie quotidienne sur le continent de Pywel d’être révélée dans une longue vidéo de présentation. Le jeu, déjà annoncé comme l’événement action-RPG de ce début d’année 2026, inclura moult mécaniques : gestion de ressources, fermes, maison, aménagement, cuisine… Toutes ces activités seront-elles synonymes d’immersion renforcée, ou simplement de remplissage ?

Elder Crimson Redemption of the Wild Witcher

Difficile de ne pas voir des similarités avec d’autres mastodontes du genre en voyant les diverses vidéos de Crimson Desert. Dans celle sur la vie quotidienne à Pywel, on découvre que nous aurons accès à un campement, qui nous servira de base pour toutes nos aventures. Simple terrain vague au début, ce sera au joueur de l’améliorer avec de nouveaux bâtiments, qu’il pourra meubler à sa guise.

C’est aussi l’endroit où se réuniront les membres de notre faction, les Crinières Grise. En plus d’être apparemment des PNJs importants dans l’histoire, ils pourront être envoyés réaliser des missions en autonomie pour nous rapporter des ressources. Ressources qui serviront à alimenter toute la partie craft du jeu : on pourra extraire des minerais, cultiver de la nourriture, cuisiner, concocter des potions, s’occuper d’animaux… On découvre aussi qu’entre deux quêtes, on pourra aller chasser, pécher, cueillir des fleurs, jouer aux dés ou faire du shopping en ville.

Trop de belles promesses ?

Si toutes ces activités ne sont pas particulièrement innovantes en soi, on ne peut qu’être impressionnés par l’apparente richesse de ce que propose Crimson Desert. Il faudra voir, en jeu, si chacune est aussi développée qu’elle en a l’air dans cette vidéo de présentation, et si ces activités seront réellement intéressantes et plaisantes à réaliser. À l’heure actuelle, il devient quand même de plus en plus tentant de voir le nouveau bébé du studio Pearl Abyss comme un grand fourre-tout où on pourra faire tout et n’importe quoi.

Les différentes vidéos promettent un titre immersif, une aventure que chacun pourra façonner selon ses préférences. Pourtant, même si le titre se présente comme une plongée dans un monde vivant et détaillé, on attend toujours de voir le moindre exemple de vraie interaction avec des PNJs autres que des marchands et les rencontres aléatoires.

Crimson Desert est déjà en précommande sur Steam pour un budget de 70 €. Un prix qui se situe dans la fourchette haute de ce qu’on trouve sur le marché ! Avec ce tarif, le jeu risque d’être attendu au tournant sur la qualité, et a intérêt à être irréprochable niveau optimisation. Rappelons enfin que le titre devait être un MMO à la base : cette multitude d’activités et d’environnements en est-elle le vestige ? Le studio a-t-il fait le bon choix en s’orientant finalement vers une expérience solo ? Réponse le 19 mars.