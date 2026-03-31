Un succès parsemé d’embûches pour Crimson Desert

Crimson Desert a fait son arrivée il y a plus d’une semaine maintenant, et une chose est certaine : le jeu aura fait beaucoup parler de lui. Impossible de passer à côté tant les articles affluent. Les tests auront autant convaincu que déçu, et la communauté n’a pas hésité à le critiquer sans vergogne ou à le défendre corps et âme. D’ailleurs, le jeu a dépassé la barre des trois millions de ventes en à peine quelques jours, et a même atteint un pic historique de 276 261 joueurs simultanés sur Steam, une performance rare pour un jeu solo.

Le bouche-à-oreille fonctionne très bien. Entre la curiosité, les tests dithyrambiques et la surexposition sur les réseaux sociaux, difficile de rester indifférent : le joueur finira soit par craquer pour se faire son propre avis, soit par rejeter définitivement le titre. Il est même intéressant de constater que plus le temps passe, plus les avis deviennent positifs : la note des joueurs sur Metacritic avoisine les 9/10 et les notes Steam sont passées de moyennes à très positives. Le jeu a clairement de beaux jours devant lui.

Réparer et améliorer constamment

Avec ce succès, envisager un portage sur la dernière console de Nintendo semble naturel. Pour rappel, le jeu est disponible sur toutes les plateformes, y compris Mac. Une sortie sur Switch 2 paraît donc logique. Lors d’une récente réunion d’actionnaires, le CEO de Pearl Abyss s’est exprimé à ce sujet :

« En comparaison des autres consoles, la Switch 2 présente encore des spécificités techniques inférieures, ce qui nous obligerait à faire certains sacrifices. En interne, nous avons toutefois commencé une phase de R&D avec un réel intérêt pour la console. »

Au vu du travail effectué sur les consoles actuelles, un portage de bonne facture semble envisageable. Mais il est encore tôt pour s’exprimer, et les nombreuses mises à jour déjà sorties laissent penser que la priorité actuelle est de corriger les défauts du jeu, car si Crimson Desert présente de réelles qualités, il n’est pas exempt de défauts.

Dès ses premiers jours, le simple fait d’ouvrir la carte sur PS5 faisait planter le jeu, un comble pour un titre aussi vaste à explorer. Les développeurs se montrent toutefois très réactifs et publient régulièrement des mises à jour qui corrigent et améliorent le titre.

L’expertise de Pearl Abyss sur les MMORPG joue sans doute en sa faveur, mais les ajouts apportés laissent clairement sentir que le jeu aurait mérité davantage de peaufinage. Certains sont même étonnants tant leur absence initiale semblait inconcevable, à l’image d’un coffre pour ranger son inventaire ou d’une meilleure gestion de la stamina et de la nourriture. Si le jeu est dans un état tout à fait jouable, un polissage plus poussé en amont aurait bénéficié aussi bien aux joueurs qu’aux équipes de développement. Il ne reste plus qu’à espérer que les semaines à venir suffiront à offrir une expérience pleinement aboutie, ou s’il faudra attendre plusieurs mois pour découvrir une édition définitive.