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Un succès parsemé d’embûches pour Crimson Desert

Pearl Abyss annonce des ventes records et pleins de mise à jours à venir pour Crimson Desert

Kivy

Joueur éclectique, j’aime enrichir mon backlog avec des jeux divers et variés. Passionné aussi de cinéma et du genre horrifique en général, découvrir de nouvelles choses m’anime et me motive dans ce milieu.

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