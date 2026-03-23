Pearl Abyss semble déterminé à améliorer son Crimson Desert

Malgré ses deux millions d’exemplaires vendus en trois jours, Crimson Desert a connu un lancement pour le moins tumultueux. Entre contrôles parfois hasardeux, problèmes de stabilité et difficulté excessive, le projet solo de Pearl Abyss a été au centre de toutes les récentes discussions. Pas loin d’une semaine depuis son lancement, Pearl Abyss déploie la première mise à jour de Crimson Desert et se fend d’un communiqué autour de la polémique sur l’usage de l’IA générative. En ce qui concerne notre test, celui-ci ne devrait pas tarder.

Les contrôles en ligne de mire

Le patch 1.00.03 est disponible depuis aujourd’hui sur toutes les plateformes. Présenté comme « mineur » par Pearl Abyss, il est en réalité assez dense. La priorité absolue, c’est le mappage des touches, devenu en quelques jours l’un des griefs les plus récurrents de la communauté. Le studio s’est déjà fendu d’un communiqué au sujet de « l’inconfort ressenti par de nombreux joueurs avec les contrôles » et a promis d’y remédier.

Ainsi, la réactivité des interactions, des sauts et de la navigation dans les menus a été améliorée, tout comme l’alignement de la visée pour allumer les flèches grâce à un brasero, et des raccourcis clavier ont été ajoutés pour accéder rapidement à l’inventaire, aux compétences, au journal et à la carte. Pearl Abyss précise que ce n’est qu’un premier pas, et que des améliorations supplémentaires suivront rapidement.

Au-delà des contrôles, le patch touche également à l’équilibrage global de Crimson Desert. La santé et les dégâts des ennemis et de certains boss ont été réduits, et la difficulté des embuscades avant le combat contre le Diable des Roseaux a été revue à la baisse, tout comme celle du mini-jeu du tir à l’arc. Ceux qui se sont cassé les dents sur Kearush l’Exterminateur seront ravis d’apprendre que ses patterns ont été corrigés.

Côté qualité de vie, un stockage privé a été ajouté au campement des Collines Hurlantes, des Nexus Abyssaux ont été ajoutés un peu partout pour faciliter les déplacements rapides, et les aliments obtenus s’enregistrent désormais automatiquement dans les emplacements rapides dès leur acquisition et soignent davantage. Enfin, des correctifs de quêtes et de stabilité viennent compléter l’ensemble, dont le crash qui touchait les joueurs PlayStation 5 à l’ouverture de la carte.

La polémique autour de l’IA générative

En parallèle du patch, Pearl Abyss a dû gérer une controverse d’un autre ordre. Depuis la sortie du jeu, des joueurs ont partagé sur Reddit, et d’autres plateformes des captures d’art environnemental, notamment des tableaux et enluminures, présentant des anomalies typiques de l’IA générative. L’exemple le plus cité : un tableau dans le Manoir de Bouclier-de-Chêne, dans le sud-ouest de la première grande ville, représentant des chevaliers à cheval dont les montures sont des créatures difformes à deux pattes, plusieurs d’entre elles se confondant avec leurs cavaliers.

Pearl Abyss a confirmé sur X que des props visuels 2D avaient été créés avec des « outils d’IA générative expérimentaux » durant les phases de production initiales, et que certains de ces assets avaient été involontairement inclus dans la version finale. Le studio a présenté ses excuses et s’est engagé à retirer l’intégralité de ces éléments via de prochains patches, en procédant à un audit complet de tous les assets du jeu.

La page Steam du jeu a depuis été mise à jour avec une mention de divulgation de l’IA générative. Ce cas n’est pas isolé : une situation similaire avait touché Clair Obscur : Expedition 33 l’an dernier, dont les développeurs avaient expliqué avoir utilisé des assets IA comme textures placeholder temporaires, oubliées lors du processus de QA.

La réaction de la communauté reste divisée. Certains estiment que les joueurs surréagissent, tandis que d’autres font remarquer que le jeu a des problèmes bien plus urgents à régler. Pearl Abyss a reconnu sans détour ne pas avoir fait preuve d’une transparence suffisante, ce qui constituait au moins la réponse minimale attendue dans ce cas de figure.