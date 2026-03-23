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Pearl Abyss semble déterminé à améliorer son Crimson Desert

La première grosse mise à jour de Crimson Desert a été déployée aujourd'hui

Shylar

Erudit auto-proclamé, polymathe autodidacte, feel good Supervisor. Joueur depuis 30 ans, je suis à la recherche constante d'expériences vidéoludiques enrichissantes.

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