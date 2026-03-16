NVIDIA enterre Moore dans les forêts de The Witcher 4 avec RTX Mega Geometry

Lors de la GDC 2026, NVIDIA n’a pas présenté de nouveaux GPU mais une philosophie que l’on voyait tous venir. Derrière les annonces techniques se dessine désormais une conviction que le constructeur exprime sans aucun détour : la loi de Moore est morte, et l’avenir de la performance graphique ne passera plus par le silicium brut mais par RTX Mega Geometry, entre autre.

Faite l’IA, pas le Moore

John Spitzer, vice-président de l’équipe Developer & Performance Technology chez NVIDIA, à commencé son intervention sur cette affirmation que Jensen Huang répète depuis des mois. La densification des transistors dans les puces ne progresse plus assez vite pour soutenir les ambitions visuelles de l’industrie. La réponse de NVIDIA ? Contourner le problème matériel via l’ingénierie algorithmique et l’intelligence artificielle

Pour illustrer ce point, le constructeur à sorti une courbe spectaculaire : en l’ère Pascal (2016) et l’architecture actuelle, Blackwell, les performances en Path Tracing auraient progressées de 10 000 fois. L’objectif à terme : 1 000 000 de fois mieux que Pascal. Ces chiffres englobent dix ans de progrès cumulés, hardware, logiciels et IA confondus. Ce n’est pas la progression d’une seule génération de GPU. Mais ils posent clairement le cadre : chez NVIDIA, la performance future ne se compte plus en transistors, elle se calcule en algorithmes.

Rends les images, Jensen !

La traduction la plus concrète de cette philosophie, c’est le DLSS 4.5. Disponible depuis peu en Super Resolution pour tous les GPU RTX, ils’enrichit le 31 mars d’une brique majeure : le Dynamic Multi Frame Generation, réservé aux RTX 50 Series.

Le principe du Multi Frame Generation existe déjà, mais il fonctionnait de manière fixe. On multipliait les images générées par l’IA par un coefficient constant. Le mode Dynamique change ça : le multiplicateur s’ajuste en temps réel pour coller au taux de rafraîchissement de l’écran. Inutile de générer 400 FPS quand le moniteur plafonne à 165 Hz. Le mode 6X pousse la logique encore plus loin : pour 2 images réellement rendues par le GPU, 6 sont affichées.

C’est là que la question se pose franchement. Où s’arrête le rendu et où commence l’illusion ? NVIDIA préfère ne pas la formuler, mais l’industrie commence à se la poser à sa place.

RTX Mega Geometry et ReSTIR PT

Deux technologies plus discrètes mais fondamentales pour les développeurs ont également été présentées au GDC. Le RTX Mega Geometry s’attaque à un problème concret du path tracing dans les environnements denses : la reconstruction des structures d’accélération (BVH) à chaque image. Quand une forêt entière se balance dans le vent avec des millions d’éléments géométriques animés individuellement, recalculer ces structures depuis zéro à chaque frame est prohibitif. RTX Mega Geometry découpe la scène en clusters mis à jour sélectivement, permettant des mises à jour environ 100 fois plus rapides qu’avant. Sur Alan Wake 2, où la technologie a été introduite, le gain revendiqué par NVIDIA est de 5 à 20 % en performance et d’environ 300 Mo de VRAM économisés.

ReSTIR PT améliore quant à lui la qualité de l’éclairage indirect en path tracing, notamment sur les surfaces difficiles comme le verre, le métal brillant ou les miroirs. L’algorithme réutilise des chemins lumineux calculés à des rebonds précédents, évitant de tout recalculer depuis le départ et affinant le résultat au fil des frames.

Si NVIDIA a besoin d’un visage pour incarner tout ça, c’est The Witcher 4 qui endosse ce rôle. CD PROJEKT RED et NVIDIA collaborent depuis le début du développement, et cette relation produit une version étendue de RTX Mega Geometry : un système de végétation conçu spécifiquement pour le path tracing de forêts denses à grande échelle. La démonstration montre des forêts avec des millions de plantes et d’arbres individuellement animés, traversées par un éclairage « path tracé » en temps réel.

Ce que Cyberpunk 2077 a été pour le ray tracing en 2018, The Witcher 4 semble parti pour l’être pour le path tracing en environnement ouvert. La technologie sera rendue open source dans l’année, ouvrant la voie à d’autres studios. NVIDIA passe de la phase « partenariat exclusif » à la phase « standard industriel », ou du moins c’est la lecture qu’on veut bien nous vendre.

Quand Microsoft standardise ce que NVIDIA voulait garder pour lui

En marge des annonces NVIDIA, Microsoft a présenté au GDC une mise à jour majeure de DirectX orientée vers le rendu neuronal. Deux nouvelles briques techniques ont été dévoilées : DirectX Linear Algebra, qui permet d’exécuter des opérations de machine learning directement dans les shaders, et le DirectX Compute Graph Compiler, un compilateur qui permet de faire tourner des modèles IA complets sur GPU sans réécrire manuellement les shaders. AMD, Intel, NVIDIA et Qualcomm ont tous confirmé leur soutien à ces fonctionnalités.

C’est là que le discours de NVIDIA se complique légèrement. Si l’IA graphique devient un standard DirectX accessible à toute l’industrie PC, l’argument “seul NVIDIA fait ça” perd de sa substance. L’Advanced Shader Delivery, qui s’attaque au problème bien connu du shader stutter en distribuant des shaders précompilés pour chaque configuration hardware, suit la même logique : c’est une solution collective, portée par Microsoft, pas une exclusivité RTX.

NVIDIA y gagne quand même à court terme : l’architecture Blackwell supporte déjà Cooperative Vectors, pendant qu’AMD annonce un support futur. Mais la trajectoire est claire. Ce que NVIDIA présente comme sa vision propriétaire de l’avenir graphique est en train de devenir un standard ouvert. Une bonne nouvelle pour les joueurs, et une nuance que le storytelling NVIDIA du GDC préfère passer sous silence.

Le GDC 2026 ne marque pas une révolution hardware. Aucun nouveau GPU n’a été annoncé. Ce que NVIDIA consolide ici, c’est l’idée que son écosystème logiciel et IA est la performance, indépendamment du silicium. Une stratégie cohérente, ou une façon très soignée de nous vendre des images que nos cartes graphiques n’ont pas vraiment calculées. Les deux, probablement.