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NVIDIA enterre Moore dans les forêts de The Witcher 4 avec RTX Mega Geometry

La GDC 2026 a permi à NVIDIA de montrer ses nouvelles technologies, basées sur l'IA

Shylar

Erudit auto-proclamé, polymathe autodidacte, feel good Supervisor. Joueur depuis 30 ans, je suis à la recherche constante d'expériences vidéoludiques enrichissantes.

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