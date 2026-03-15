Le projet Helix dans les tuyaux, le phénomène Pokopia et une révision du PEGI – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Si on aurait pu s’attendre à une actualité mouvementée cette semaine entre la Game Developers Conference (et si vous vous demandez, oui, Clair Obscur : Expedition 33 a encore gagné des prix à cette occasion…) et le Future Games Show Spring Showcase, il faut croire qu’on est dans une période plus creuse. Peut-être que tout le monde était trop occupé à jouer à Pokopia, phénomène déjà viral sur les réseaux sociaux. On a aussi eu quelques bribes d’informations sur le « projet Helix », la console next gen de chez Microsoft, et on apprend que le système de classification PEGI évolue pour prendre en compte les systèmes d’achats in-game.

Le projet Helix, première console de la prochaine génération ?

C’est peut-être l’annonce la plus marquante de cette GDC 2026 ! Quoique, « annonce » est un bien grand mot. Microsoft tease son « projet Helix, » nom de code de la console qui succèdera à la génération actuelle. Peu d’informations à réellement se mettre sous la dent à l’heure actuelle, mais les quelques promesses faites par Jason Ronald (en charge de la next gen chez Microsoft) ont suffi à alimenter les conversations. On a appris que la machine sera plus puissante : rien de surprenant pour une nouvelle console. Le projet Helix permettra de jouer aux titres des générations précédentes, ce qui est aujourd’hui un prérequis minimum aux yeux de nombreux utilisateurs.

Microsoft a aussi l’ambition de « faire tomber les barrières entre consoles et PC. » Une phrase encore énigmatique, mais qui annoncerait peut-être que sa prochaine console se rapprocherait davantage d’une Steam Machine que d’une Xbox. Affaire à suivre, puisqu’aucune date de sortie n’a été officiellement annoncée, mais on peut imaginer que ce projet Helix sera la première console de cette future génération si elle sort d’ici 2028.

Pokopia, le paradis des Pokémon et des investisseurs

Difficile de passer à côté de l’engouement suscité par Pokémon Pokopia cette semaine ! En à peine quatre jours, ce spin-off à la sauce cosy game s’est déjà vendu à 2,2 millions d’exemplaires. Un succès tel que l’action Nintendo a repris 10 % après des mois de chute. La performance est d’autant plus impressionnante que le titre n’est pas un jeu de la série principale, et que c’est une exclusivité Switch 2.

La viralité de Pokopia sur les réseaux n’est finalement pas si surprenante, puisque le jeu mélange une licence qui a le statut de phénomène culturel, avec les mécaniques de Minecraft et d’Animal Crossing, deux autres titres au succès monstrueux. Si rien n’a été confirmé par Nintendo pour l’instant, on ne serait pas surpris d’apprendre une hausse des ventes de Switch 2 sur le mois de mars 2026.

Les lootbox dans le viseur de la classification PEGI

On a tendance à associer la classification PEGI au contenu plus ou moins adapté à un jeune public dans les jeux vidéo. Un titre qui contient de la violence ou un jeu d’horreur aura droit à son classement en PEGI 18, tandis que les jeux plus inoffensifs sont accessibles à un plus large public. Cette semaine, on apprend que l’organisme va intégrer de nouveaux critères dans son évaluation. En ligne de mire : les mécanismes de rétention des joueurs, vus comme des « risques interactifs ». Les systèmes de lootbox, de micro-transactions ou de pass saisonniers sont les premiers concernés par cette réforme.

Un certain nombre de jeux qui utilisent ces mécaniques tout en montrant du contenu parfaitement inoffensif pourraient donc passer d’un PEGI 3 à une classification PEGI 12, PEGI 16 ou PEGI 18. Si l’effet ne sera pas rétroactif, ces nouveaux critères d’évaluation s’appliqueront à tous les jeux soumis à partir de juin 2026.