IO Interactive laisse BARB voler en solo avec MindsEye

C’est désormais officiel : IO Interactive met fin à sa collaboration avec Build a Rocket Boy (BARB). Les droits d’édition de MindsEye et le futur du jeu sont dorénavant uniquement du ressort du directeur de l’entreprise, Mark Gerhard, et de son producteur, Leslie Benzies. On nous promet que la continuité des échanges avec la communauté et les partenaires sera assurée grâce à un transfert fluide des droits d’édition. Si la société IO Interactive n’était pas impliquée dans le financement passé et actuel du jeu, c’était elle qui avait la charge du marketing, de la distribution, de la localisation et du service client de MindsEye.

C’est donc un grand vide que laisse l’entreprise danoise qui devra vite être comblé par BARB qui peine a sortir la tête de l’eau depuis la sortie de son jeu tant la déception était au rendez-vous.

BARB va devoir laisser l’IO couler sous les ponts

Cette première incursion dans la publication third-party ne s’est pas bien déroulée pour IO Interactive. Il aurait été compréhensif pour l’entreprise de quitter le navire qui semble voué à sombrer, mais étonnamment la décision de rompre cette association émanerait de BARB. On comprend mieux pourquoi la collaboration entre MindsEye et Hitman tombe définitivement à l’eau.

Quand Haban Abrak annonçait en 2024 que IO Interactive éditerait le jeu, il disait sur GamesIndustiz.biz que c’était « une étape importante pour eux » et qu’il était fort probable que d’autres partenariats du même genre voient le jour. Difficile de déterminer si cette stratégie est toujours d’actualité pour l’entreprise qui a subi un échec retentissant pour son premier essai. Sans doute faudra-t-il attendre la sortie de leur attendu jeu James Bond avant d’en apprendre plus.

BARB en berne s’embourbe

L’accueil hostile des joueurs l’année dernière avait déjà poussé BARB à amputer une partie de la publicité du jeu, notamment des streams sponsorisés. Dans la foulée, une vague de licenciement avait frappé l’équipe de développement de MindsEye. Cela devait permettre de compenser les pertes d’un projet qui avait coûté plusieurs centaines de millions de dollars, recentrer l’équipe pour continuer à faire vivre le jeu et se débarrasser des « taupes » et autres « saboteurs » qui étaient donnés responsables de l’échec.

Ces décisions basées sur une attitude qui frôle la paranoïa n’augurent rien de bon pour le studio. Pourtant BARB continue de prévoir de travailler avec d’autres partenaires sur d’autres projets. On se demande bien lesquels, car étant donné l’état de MindsEye, ce projet risque d’être leur premier et dernier projet à voir le jour. Alors, la prochaine mise à jour est censée relancer l’intérêt des joueurs pour essayer de sauver les meubles, mais cela semble déjà peine perdue.

Ajouté à ça le fait que nous n’avons aucunes nouvelles d’Everywhere, prochain jeu du studio, censé révolutionner entièrement l’industrie moderne du jeu vidéo. Il est maintenant admis que son prototype et tous les autres projets de BARB semblent fatalement converger en un jeu : « MindsEye powered by Arcadia ». Maintenant que BARB est le seul maître à bord, il est moins question de savoir quand le studio va rebondir que de se demander si c’est encore possible.