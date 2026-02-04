Mindseye – Le studio tente un nouveau départ avec l’Update 7

Le studio de Leslie Benzies déploie sa mise à jour la plus ambitieuse à ce jour et annonce une extension multijoueur, tout en se séparant de son éditeur IO Interactive. Huit mois après l’un des lancements les plus catastrophiques de 2025, Build a Rocket Boy refuse d’enterrer Mindseye. Le studio écossais vient de déployer l’Update 7, présentée comme un véritable reset et qui posera des fondations plus solides pour les prochaines mises à jour.

Un pas en avant, un pas en arrière

Cette mise jour majeure de Mindseye se concentre sur les problèmes fondamentaux qui ont plombé le jeu à sa sortie : amélioration du rythme des missions de la campagne, objectifs plus clairs, amélioration comportementale de l’IA et optimisations des performances. Les possesseurs de l’édition Deluxe bénéficient également d’un nouveau circuit de course urbain, le Silva E-Series, avec des classements mondiaux. Mark Gerhard, co-CEO de Build a Rocket Boy, présente cette mise à jour comme « un grand pas en avant » et promet que du contenu inédit est en développement, notamment une extension qui ajoutera tout un pan endgame et un mode multijoueur dans l’ARCADIA.

L’annonce intervient alors que, selon Insider Gaming, Build a Rocket Boy aurait décidé de mettre fin à son partenariat d’édition avec IO Interactive. La décision viendrait du studio lui-même, qui souhaite internaliser l’édition pour « une prise de décision plus rapide ». Conséquence directe : le crossover MindsEye et Hitman, annoncé au Summer Game Fest 2025, serait annulé.

Pour rappel, MindsEye a connu un lancement désastreux en juin 2025, avec un score Metacritic de 37/100 sur PC et 28/100 sur PS5. Seuls 6% des critiques ont recommandé le titre. Au-delà des bugs techniques, le jeu a été critiqué pour ses missions répétitives et son monde ouvert fade et sans grand intérêt. Selon Ampere, MindsEye aurait vendu environ 250 000 copies, bien loin des projections internes. Aujourd’hui, le jeu compte à peine quelques dizaines de joueurs simultanés sur Steam.

Benzies dans la tourmente

Le nom de Leslie Benzies, fondateur de Build a Rocket Boy et ancien président de Rockstar North, est apparu fin janvier 2026 dans les documents Epstein publiés par le Département de la Justice américain. Il y est mentionné dans des allégations non vérifiées formulées par Sarah Ransome, une survivante d’Epstein qui affirme avoir été en relation avec Benzies au début des années 2000. Build a Rocket Boy de son côté, a confirmé que Benzies reste employé du studio.

Malgré ce contexte difficile, le studio croit manifestement encore au jeu. Mais les comparaisons qu’a faite Build a Rocket Boy entre son jeu et Cyberpunk 2077 nous semblent un peu hasardeuses ; CD Projekt RED disposait d’une base de joueurs massive et d’un jeu fondamentalement solide malgré son état déplorable au lancement. MindsEye n’a ni l’un ni l’autre. L’avenir nous dira si le jeu peut devenir un cas de rédemption à la No Man’s Sky ou Cyberpunk 2077, ou s’il restera dans les mémoires comme l’un des plus grands accidents industriel de l’histoire récente du jeu vidéo.