Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois de février 2026 ?

Le froid de février ne risque pas de calmer les ardeurs. Cette année encore, le mois le plus court est sans doute l’un des plus chargés. Alors que les possesseurs de Nintendo Switch 2 s’apprêtent à fouler les courts avec Mario Tennis Fever, les amateurs de frisson et d’action en tous genres ne seront pas en reste.

Le programme est copieux : Resident Evil Requiem, Nioh 3, Yakuza Kiwami 3 & Dark Tides, Romeo is a Dead Man, Reanimal, sans oublier Dragon Quest VII Reimagined et Crimson Desert, il y a carrément de quoi faire ! Préparez vos manettes, les sorties jeux vidéo de février 2026 vont mettre un coup de pression à votre backlog et à votre temps libre.

Sorties des jeux PlayStation 5

Starsand Island – 01/02

Dragon Quest VII: Reimagined – 05/02

My Hero Academia: All’s Justice – 06/02

Nioh 3 – 06/02

Yakuza Kiwami 3 & Dark Tides – 11/02

Romeo is a Dead Man – 11/02

Ride 6 -12/06

Disciples: Domination – 12/02

High on Life 2 – 13/02

Reanimal – 13/02

Rune Factory: Guardians of Azuma – 13/02

Styx: Blade of Greed – 19/02

Gear.Club Unlimited 3 – 19/02

Tides of Tomorrow – 24/02

City Hunter – 26/02

Resident Evil Requiem – 27/02

Laysara: Summit Kingdom – 27/02

Sorties des jeux Xbox Series

Starsand Island – 01/02

Dragon Quest VII: Reimagined – 05/02

My Hero Academia: All’s Justice – 06/02

Yakuza Kiwami 3 & Dark Tides – 11/02

Romeo is a Dead Man – 11/02

Ride 6 -12/06

Disciples: Domination – 12/02

High on Life 2- 13/02

Reanimal – 13/02

Rune Factory: Guardians of Azuma – 13/02

Styx: Blade of Greed – 19/02

Gear.Club Unlimited 3 – 19/02

Tides of Tomorrow – 24/02

City Hunter – 26/02

Resident Evil Requiem – 27/02

Laysara: Summit Kingdom – 27/02

Sorties des jeux Nintendo Switch 2

Dragon Quest VII: Reimagined – 05/02

Yakuza Kiwami 3 & Dark Tides – 11/02

Mario Tennis Fever – 12/02

High on Life 2 – 13/02

Reanimal – 13/02

Gear.Club Unlimited 3 – 19/02

Resident Evil VII – 27/02

Resident Evil Village – 27/02

Resident Evil Requiem – 27/02

Sorties des jeux PC

Starsand Island – 01/02

Dragon Quest VII: Reimagined – 05/02

My Hero Academia: All’s Justice – 06/02

Nioh 3 – 06/02

Yakuza Kiwami 3 & Dark Tides – 11/02

Romeo is a Dead Man – 11/02

Lost & Found Co.- 11/02

Ride 6 -12/06

Disciples: Domination – 12/02

High on Life 2- 13/02

Reanimal – 13/02

Styx: Blade of Greed – 19/02

Gear.Club Unlimited 3 – 19/02

Tides of Tomorrow – 24/02

City Hunter – 26/02

Resident Evil Requiem – 27/02

Laysara: Summit Kingdom – 27/02

Sur quel(s) titre(s) allez-vous jeter votre dévolu ? Dites-le-nous en commentaire et rendez-vous dès le mois prochain pour la suite des réjouissances.