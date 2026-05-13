Beyond the Plastic Wall – Un monde à réparer entre deux puzzles

ARTE France dévoile le prochain titre à rejoindre son écurie de plus en plus fournie : Beyond the Plastic Wall, développé par Motvind Studios (How We Know We’re Alive). Un jeu narratif et de réflexion dans une ambiance postapocalyptique, prévu pour 2026, dans lequel on devra résoudre des énigmes pour avancer.

Un monde en déclin

Les premières images de Beyond the Plastic Wall annoncent la couleur : l’histoire prendra place dans un monde rouillé, délabré, dans lequel les plantes ont envahi les machines et où tout semble à la fois hostile et fascinant. Un contexte presque Romantique (avec un grand R) pour proposer, on l’imagine, une réflexion sur notre place dans l’univers, sur la peur de l’avenir et sur la reconstruction de soi et du monde.

Le protagoniste du jeu, Hal, est un « Glaneur » qui ne peut pas s’empêcher de réparer les objets abîmés et les mécanismes en panne. Chaque objet sera l’occasion de résoudre un puzzle et ainsi avancer dans l’histoire. On nous promet des énigmes variées et des « défis uniques » pour nous creuser les méninges.

C’est d’abord des rencontres

Beyond the Plastic Wall se présente aussi comme un jeu mettant en avant les connexions humaines. Le pitch nous dit que le protagoniste part à l’aventure partir à la recherche de la propriétaire de lettres retrouvées dans une boîte. Tout au long de son périple, Hal rencontrera des personnages qui, eux aussi, essaient de s’en sortir dans ce monde dévasté.

On imagine donc une aventure qui reste sur le ton de l’optimisme malgré les thématiques qui y seront abordées. Sur Steam, le résumé du jeu nous parle surtout de résilience et d’un voyage poétique. Le tout porté par de jolis graphismes en 2,5D, apparemment à la mode aujourd’hui. Reste à voir si le gameplay et les puzzles proposés (dont on ignore le nombre) seront à la hauteur de cette présentation attrayante. Beyond the Plastic Wall n’a pas encore de date de sortie confirmée, mais est prévu pour courant 2026 sur PC et Mac.