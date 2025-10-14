A Better World – ARTE nous fera jouer avec l’Histoire

ARTE France, qui a déjà édité quelques titres indépendants comme To Hell with the Ugly ou How to Say Goodbye, s’allie cette fois-ci avec Ludogram (Firebird, World of Aria) et nous en apprend plus sur son prochain jeu. A Better World ne proposera de modifier le passé pour influencer le présent et l’avenir et donc, améliorer le sort de l’humanité. Comme toutes les fictions qui proposent de jouer avec les événements de l’Histoire, on imagine que les conséquences ne seront pas toujours aussi joyeuses qu’on aurait pu le présager.

L’effet papillon

Le jeu nous proposera de rejoindre A Better World Company, une entreprise mystérieuse qui a accès à une puissante machine à voyager dans le temps. En tant que nouvelle employée, nous aurons à nous en servir pour accomplir des missions comme « rendre une personne ordinaire extraordinaire » ou « améliorer la nutrition au niveau mondial ». Libre à nous d’interpréter ces consignes à notre guise pour atteindre l’objectif.

Visiblement sans bouger de notre chaise et en interagissant avec l’interface de l’Ordinateur, on pourra par exemple choisir de couler le bateau de Christophe Colomb, d’empêcher l’assassinat de JFK ou de revenir au temps des dinosaures. L’enfer étant pavé de bonnes intentions, on reviendra ensuite dans le futur pour voir si notre mission est réussie, ou si on n’a pas accidentellement provoqué la fin du monde.

#Émojifusée

Si les prémices semblent amusantes, les première images nous montent un gameplay assez minimaliste : notre personnage aura des choix à faire sur son écran, et pourra voir par la fenêtre de son bureau si la troisième guerre mondiale a éclaté. En somme, A Better World ressemble à un jeu d’aventure textuelle à la manière d’un « livre dont vous êtes le héros ». À voir si le titre saura surprendre et conserver son intérêt sur la durée au delà du gimmick.

En plus de ces manipulations des événements de l’Histoire, c’est bien toute l’atmosphère qui se dégage du trailer qui nous intrigue. Tout au long de la partie, nous serons accompagné de notre assistante virtuelle Globos, visiblement cousine éloignée du bon vieux Clippy de Word 97 et de GLaDOS. La petite planète nous aidera à accomplir nos missions à coup de commentaires sarcastiques et de scores de performance.

En filigrane, il semble que A Better World nous promette une vision parodique du monde l’entreprise. Derrière son esthétique rétro-futuriste, ses couleurs vives, ses ambitions d’amélioration de l’humanité et ses petites mascottes souriantes, ABW Company nous propose de gravir les échelons, qu’importe l’éthique de nos actions, puisqu’on vous dit que c’est pour faire le bien.

La démo du jeu est déjà disponible sur Steam, en attendant la sortie de A Better World sur PC le 18 novembre prochain.