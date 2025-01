En 2025, les jeux indépendants ont aussi leur carte à jouer

Si nous avons été relativement déçus par les grosses productions de l’année fraîchement écoulée, sur le front des jeux indépendants, la quantité et la qualité étaient bien au rendez-vous. On peut évidemment citer Balatro qui s’est taillé la part du lion dans les nominations aux Game Awards de décembre dernier, impossible d’oublier également Animal Well, Lorelei and the Laser Eyes, Nine Sols, Neva ou encore Pacific Drive. Un dynamisme qui devrait se poursuivre tambour battant également sur 2025 avec plusieurs titres qui nous ont tapé dans l’œil et qu’on attend fermement pour les prochains mois.

Lost Hellden

Sur Era, dès leur plus jeune âge, les gens sont associés à l’un des sept péchés capitaux via une cérémonie religieuse locale. Les habitants doivent alors combattre leurs pulsions pécheresses tout au long de leur vie sous peine de se transformer en bête sauvage. Lost Hellden nous dépeint ainsi l’histoire de deux frères jumeaux retenus dans une forteresse afin de devenir des guerriers traquant les personnes transformées en monstre afin de les supprimer. Sauf qu’un beau jour, l’un des frères, épris de liberté et non assujetti à cette malédiction des péchés, finit par fuir cette destinée qu’il n’a pas choisi. Qui d’autre alors que son jumeau pour le traquer et le ramener à sa captivité ?

Développé par les français d’Artisan Studio, le titre se présente comme un jeu de rôle mêlant temps réel et tour par tour (un peu à la manière de Final Fantasy VII Remake) et s’inspirant des J-RPG des grandes productions du début des années 2000. Il est à noter que le projet a réussi à attirer quelques grands noms de l’industrie tels que Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII) pour la musique et le design sonore et Takeshi Oga (Gravity Rush) pour ses illustrations. Annoncé pour consoles et PC, le titre est prévu pour sortir cette année, sans plus de précisions pour le moment.

Usual June

Aussi prévu pour cette année, Usual June nous avait été présenté pour la première fois lors de la cérémonie des Game Awards 2023. Se présentant comme un jeu d’action accessible au plus grand nombre, c’est surtout de sa direction artistique et sonore dont nous sommes tombés sous le charme. L’histoire devrait nous proposer une ambiance « SOS Fantômes » avec des spectres à aider et d’autres à repousser. Il ne s’agira sans doute pas du titre le plus mémorable de l’année, mais l’expérience trouvera certainement son public entre deux blockbusters bien sérieux qui tachent.

MIO: Memories in Orbit

S’il y a un genre qui vit son âge d’or du côté des jeux indépendants depuis quelques années, c’est bien celui des Metroidvania. Et une nouvelle fois, c’est par sa direction artistique que ce titre se démarque en premier lieu. On y incarnera MIO, un robot à l’agilité étonnante devant explorer les environnements technologiques abandonnés et envahis par la végétation de l’Arche, un gigantesque complexe géré par l’IA. Charge à nous donc de raviver la mémoire de cette Arche sans se faire occire par les créatures mécaniques (notamment) belliqueuses locales.

Comme tout bon Metroidvania, MIO: Memories in Orbit nous proposera d’évoluer au fil de nos explorations en acquérant des compétences supplémentaires (grappin, lévitation, dash…) qui seront bien utiles pour évoluer dans des niveaux qui, à première vue, devrait mettre à rude épreuve les réflexes des joueurs. Prévu pour PlayStation, Xbox, Switch et PC pour le courant de l’année, nul doute qu’il fait partie des titres que l’on savourera dès sa sortie, en espérant que son fond soit au niveau de sa forme.

Mouse: P.I. for Hire

Même si les FPS ne sont pas vraiment votre truc, vous pourriez être charmés par Mouse: P.I. for Hire. Nous avons affaire là à un véritable dessin animé comme on en fait plus, inspiré par les premiers Mickey Mouse. Sauf qu’au lieu d’un jeu de plate-forme comme on a l’habitude avec les titres inspirés par la célèbre souris, c’est à un jeu de tir à la première personne que nous avons affaire. Et des affaires, nous devrons en résoudre aux côtés du détective Jack Pepper, entre deux pétarades d’armes à feu et de musiques jazzy. Voila qui a l’air fou, dans tous les sens du terme.

Koira

Mais les jeux indépendants, ce sont aussi les expériences plus intimistes, cherchant à titiller nos émotions plutôt que nos réflexes. Et c’est en quelque sorte ce que cherche à faire les développeurs de Don’t Nod avec Koira. Prévu pour sortir sur PC et PlayStation 5 le 17 avril prochain, on y vivra une touchante rencontre avec un chiot qui nous accompagnera durant l’exploration d’une envoutante forêt. Une forêt aussi fascinante que dangereuse dans laquelle nous devrons nous dissimuler aux yeux des braconniers tandis que les animaux locaux nous confieront quelques missions afin de délivrer d’autres créatures captives et offrir à la région son lustre d’antan.

Ruffy and the Riverside

Nouvelle ambiance encore avec un jeu de plate-forme inspiré des Paper Mario en premier lieu, mais aussi de l’ambiance des jeux Rare époque N64 (Banjo-Kazooie, Conker’s Bad Fur Day…) pour son côté irrévérencieux apparent, voire même d’Okami. Ruffy and the Riverside nous met aux commandes d’un ours masqué ayant la capacité de modifier son environnement à sa convenance. Il lui est possible de copier des textures afin de les coller ailleurs, changeant par exemple une rivière d’eau en lave. Il est même capable de s’infiltrer dans certaines structure, provoquant ainsi un changement de perspective et donc de gameplay, à l’image de ce qu’avait proposé Super Mario Odyssey. Des compétences qui lui seront bien utiles lorsque viendra le moment de suivre sa destinée et de repousser le mal…

Ratatan

Comment ne pas citer le successeur spirituel d’un de nos jeux PSP préféré, Patapon. On ne change pas une équipe qui gagne comme on dit, et donc Ratatan, fort du succès de son Kickstarter initié par les créateurs originel de la série, Hiroyuki Kotani, nous proposera une formule équivalente à celle que l’on connait, avec le rythme de nos ouailles à suivre pour les conduire à la victoire. Sauf que les nouveautés, outre la patine visuelle de toute beauté, ce sont les mécaniques issues des Rogue-lite qui y ont été incorporées.

Et comme si cela ne suffisait pas, le titre disposera en plus d’une composante multijoueur afin de sonner trompette jusqu’à quatre joueurs en ligne. Il est d’ailleurs déjà possible de se délecter de quelques compositions que nous retrouverons durant l’aventure, laquelle serait prévue pour consoles et PC pour le mois d’avril prochain.

Soul Blade

Alors que nous sortions à peine de Nine Sols, l’un de nos jeux indépendants coup de cœur de 2024 de par son système de combat exigeant, basé sur les contres, mais extrêmement grisant, nous sommes, presque par hasard, tombés sur Soul Blade, un jeu d’action dont l’esthétique et l’ambiance sont pourtant drastiquement différents. Et malgré cela, les affrontements semblent aller encore plus loin dans ses mécaniques de contre.

C’est d’ailleurs à peu près tout ce qu’on a vu du jeu jusqu’à présent, à savoir un combat contre un boss, mais ce simple combat nous a déjà convaincu de lui offrir sa chance. Les sabres s’entrechoquent au rythme des déviations que nous devrons effectuer au bon moment et la chorégraphie du combat transpire la classe. On veut jouer à Soul Blade, et il semblerait qu’on pourra tenter l’expérience dès cette année au moins sur PC.

Déjà huit jeux indépendants repérés, et nous n’avons exploré que la surface. Bien sûr, il n’est pas dit que chacun d’entre eux répondent positivement à nos attentes, mais il est certain que quelques expériences, modestes en apparences, vont encore nous régaler cette année. D’autant que nous n’avons même pas évoqués les titres les plus évidents à paraître cette année, tels que Clair-Obscur : expédition 33, Reanimal, Hyper Light Breaker, Last Moon, Cairn et tant d’autres encore.

Qu’il est bon d’être joueur en 2025, et s’il ne faut pas présumer de la qualité ou non des titres d’ores et déjà annoncés, on sait que, quel que soit notre typologie de jeu, il y a de fortes chance que l’on trouve chaussure à notre pied. Et pour vous alors, quelles sont les (potentielles) pépites que vous avez pu repérer lors de vos pérégrinations sur la toile et quels jeux indépendants pourraient bien tirer leurs épingles du jeu dans cette nouvelle année qui s’annonce comme extrêmement concurrentielle dans le monde du gaming ?