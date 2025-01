Jeux vidéo – Les ventes de nouveautés en chute libre

La période est encore aux bilans, et l’une des dernières informations qui nous parvient nous fait nous demander si, finalement, Ubisoft n’aurait pas eu le nez creux en reportant Assassin’s Creed Shadows à 2025 ? Car 2024 fut en effet une année particulièrement difficile pour les jeux video AAA, dont les ventes n’ont que rarement été conformes aux attentes des studios et éditeurs. Dans le dernier épisode du podcast de GameIndustry.biz, on apprend ainsi qu’en Europe, les ventes de nouveautés en 2024 chutent de 29% par rapport à l’année précédente.

Le cas Star Wars Outlaws est particulièrement représentatif de cette situation. S’il prend la quatorzième place européenne des ventes de jeux sortis en 2024 (ce qui n’est déjà pas terrible pour un jeu de cette envergure, de plus porté par la franchise Star Wars), il descend à la place numéro 45 du classement des ventes de jeux tout court, incluant les jeux sortis les années précédentes.

Dragon Age: The Veilguard connait un peu la même situation, même si on ne l’attendait pas aussi haut que le Star Wars d’Ubisoft. 19ème meilleure vente « nouveauté » de l’année, il n‘est plus que 68ème une fois qu’on l’intègre dans un classement comprenant l’ensemble des jeux vidéo vendus, y compris plus anciens. Même déception encore pour Final Fantasy VII Rebirth, 12ème nouveauté la plus vendue, mais 34ème dans le classement général.

Si quelques jeux s’en sortent plutôt bien, voire très bien, comme Helldivers 2, Warhammer 40k Space Marine 2, ou évidemment les imparables EA Sport FC et Call of Duty Black Ops 6, il faut se rendre compte que la sortie de jeux vidéo à très gros budget est désormais doublement risquée : quand bien même le titre réussit à sortir du lot, et à se faire remarquer, il n’est pourtant pas à l’abris de « sous-performer ». Cependant, avant d’en tirer des conclusions catastrophistes, il faut aussi voir que ces observations confirment que la carrière d’un jeu se fait sur le long terme : si les « vieux » jeux se vendent aussi bien, voire mieux, que les nouveaux, cela laisse quelques mois ou quelques années à Outlaws pour atteindre des chiffres de vente à même de mieux correspondre aux ambitions de son éditeur.

Mais surtout, il faut considérer les conditions de comparaison : si l’année 2024 a connu une chute des ventes de nouveautés, c’est par rapport à une année 2023 spécialement riche, qui a vu paraître des poids lourds comme Baldur’s Gate 3, Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda TOTK ou Hogwarts Legacy, pour n’en citer que quelques-uns. La baisse, derrière une telle sélection, n’était-elle pas inévitable ?

L’année 2025 devrait très certainement voir ces résultats remonter, avec la sortie de jeux vidéo très, très attendus, comme Assassin’s Creed Shadows mentionné plus haut, mais aussi un nouveau Monster Hunter, une nouvelle extension pour Elden Ring, et, évidemment, le rouleau compresseur GTA VI, qui affolera sans aucun doute tous les compteurs.